Hausse des prix de l'immobilier: cette commune des Alpes-Maritimes a vu ses prix bondir de +20% en un an

Emmanuel Macron n'y est pas allé par quatre chemins, cette semaine. Il a appellé à un "double choc", pour répondre à la crise du logement que traverse la France. Outre "une simplification et réduction des délais", le chef de l'Etat a préconisé d'accompagner la construction de logements dans "des zones où il y a de la tension sur l'emploi", en relevant que le manque de logements et leur cherté constitue un "des freins au retour à l'emploi".

Et ces problématiques touchent particulièrement le sud de la France où, selon un baromètre émis par Guy Hoquet, il s'agit de la région où les prix ont le plus augmenté ces derniers mois. En région PACA, le marché immobilier dans l'ancien a pris 4% d'augmentation, au cours des deux derniers mois.

Pour déterminer ce chiffre, le baromètre Guy Hoquet l’Immobilier a passé en revue plus de 870.000 offres publiées par des professionnels et des particuliers sur la période janvier-avril 2023, sur plus de 15 portails d’annonces. Voici les communes où les prix ont le plus augmenté chez nous.

Antibes est la ville des Alpes-Maritimes où l'augmentation des prix est la plus forte

Les villes de la Côte d’Azur et plus généralement du pourtour méditerranéen enregistrent des hausses de prix remarquables. Ainsi, Antibes a enregistré une hausse de +20.8% sur le prix/m2 en 1 an et +3.6% en 4 mois, Cannes a quant à elle vu son prix au m² augmenter de +12% en 1 an et Toulon de plus +11.1% en 1 an.

Nice, enregistre de son côté un prix au m² affiché en moyenne à 6466 euros soit une hausse de +9,5% des prix sur un an. A Hyères, la hausse aussi est importante puisque le prix du m² est de 5.209 euros avec une hausse de 7,2% sur un an.

Des hausses qui sont très importantes et qui pourraient ne pas s'arrêter là, selon le baromètre et les analyses du spécialiste immobilier. Selon lui, "avec un mois d’avril à +1.3% versus mars, le prix moyen au mètre carré des biens anciens commercialisés a continué de progresser, au point de représenter une hausse de +2.1% sur le cumul janvier-avril 2023 versus septembre-décembre 2022, et de +5.2% par rapport à la même période l’année dernière".

Une problématique toujours bien présente pour les personnes qui cherchent à acheter alors que les taux d'emprunt ont largement remonté, ces derniers mois.