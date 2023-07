En France, l'inflation ralentit à nouveau en juillet, à 4,3% sur un an selon l'Insee

Cette décélération s'explique à la fois par une moindre augmentation des prix alimentaires (+12,6% sur un an contre +13,7% en juin) et un recul plus marqué qu'en juin des prix de l'énergie (-3,8% après -3%), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui doit publier une seconde estimation de l'indice des prix à la consommation le 11 août.

Les prix alimentaires ralentissent pour le quatrième mois consécutif, aussi bien du côté des produits frais (+10,4% sur un an après +11,2%) que des autres produits alimentaires (+13% après +14,1%).

Les produits manufacturés ont également renchéri moins rapidement qu'en juin, notamment grâce aux soldes d'été. Leur coût a progressé de 3,4% sur un an contre 4,2% le mois précédent.

A l'inverse, les prix des services accélèrent légèrement (+3,1% sur un an après +3%) en cette période de vacances scolaires, tandis que ceux du tabac restent supérieurs de 9,8% à ceux pratiqués en juillet 2022, un pourcentage identique à celui de juin.

"Sur un mois, les prix à la consommation seraient stables en juillet 2023, après +0,2% en juin", explique l'Insee.

Indicateur de référence pour les comparaisons entre pays européens, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 5% sur un an en juillet, après avoir crû de 5,3% en juin.

Malgré l'assagissement progressif de l'indice des prix à la consommation, l'indicateur reste à bonne distance de l'objectif d'inflation de 2% poursuivi par les principales banques centrales de la planète.