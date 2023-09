Hausse des prix des carburants: près de 40 centimes de différence le litre de SP98 d'une station à l'autre sur la Côte d'Azur

Avis aux Mentonnais! 2,10 euros le litre de gazole, 2,199 pour du SP95 et 2,329 pour du SP98: ce sont les prix de BP avenue du Général-de-Gaulle dans la Cité du citron le 31 août.

Et même baissé à 2,319 deux jours plus tard, on n’a pas trouvé plus cher le SP98 dans tout le département des Alpes-Maritimes.

Les tarifs pratiqués par les stations-service sont indiqués sur le site du ministère de la Transition énergétique www.prix-carburants.gouv.fr. Un outil fiable et pratique pour comparer les prix à la pompe dans toutes les stations de France.

Heureusement, beaucoup d’enseignes ne dépassent pas la barre symbolique des 2 euros dans les Alpes-Maritimes. À commencer par Total Énergies qui tient sa promesse de début d’année pour que le carburant, quel qu’il soit, n’aille pas au-delà de 1,99 euro.

Forte hausse cet été

Si le prix du carburant fait des hauts et des bas cette année, il affiche une hausse nette depuis le début de l’été. Ceux qui sont partis en vacances en voiture ont dû s’en rendre compte.

Dans le Figaro Économie du 25 août, selon Fig Data qui a enregistré les données du site www.prix-carburants.gouv.fr, le SP-98, le SP-95 et l’E10 battent leur record annuel en cette fin de période estivale.

Nos confrères soulignent que "sur l’ensemble de l’année 2023, le SP-98 s’est renchéri de 5,8%, le SP-95 de 6,1% et l’E10 de 7,1%. À l’inverse, le tarif du gazole a baissé de 1,7%, passant du statut de carburant le plus onéreux au 1er janvier à celui de plus avantageux à l’heure actuelle, malgré les récentes augmentations."

Alors, où trouver le carburant le moins cher? Les centres commerciaux Leclerc semblent bien placés. À La Colle-sur-Loup par exemple, il fallait débourser 1,817 pour un litre de gazole, 1,924 pour du SP95 et 1,944 pour du SP98 le 31 août.