Crédit d'impôts: faites-vous partie des contribuables qui percevront de l'argent des impôts ce lundi?

Un virement qui pourrait être conséquent. Ce lundi 16 janvier, la direction des Finances publiques effectuera des versements à neuf millions de foyers.

Des sommes qui correspondent à une avance sur les crédits d'impôts que certains foyers ont engagé en 2022. On vous explique.

Qui est concerné?

Les contribuables concernés sont principalement les personnes qui emploient un salarié à domicile, ont réalisé des investissements locatifs, ayant des frais liés à la dépendance, ou encore fait des dons à des associations, partis politiques, œuvres de charité.

Quel montant?

Les montants peuvent varier, mais l'avance correspond à 60% du montant total des réductions et crédits d'impôts dont vous avez été bénéficiaire en 2022. En effet, l'administration estime que vous avez engagé les mêmes dépenses qu'en 2021 et ainsi, le versement moyen sera de 624 euros par foyer.

Dans le cas où cette avance serait inférieure au montant auquel vous pouvez prétendre, vous percevrez un versement complémentaire l'été prochain. En revanche, s'il est supérieur, vous devrez rembourser un trop-perçu, en septembre.

"En fonction de la déclaration, au printemps prochain, de revenus et dépenses engagés en 2022, le montant définitif des réductions et crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit sera calculé et fera l’objet d’une régularisation à l’été 2023 tenant compte du montant de l’avance versée en janvier 2023", indique Bercy.

Comment sera-t-il versé?

Il s'effectuera, via un virement qui portera le libellé "Avance crédit d'impôts".

"Les contribuables pour lesquels l’administration fiscale n’a pas connaissance de coordonnées bancaires (221.000 foyers fiscaux) percevront cette avance sous la forme d’une lettre-chèque qu’ils recevront par voie postale d’ici la fin du mois de janvier", précisent les services de Bercy, dans un communiqué.