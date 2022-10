À partir de quand sera versé le chèque alimentaire de 100 euros?

Bonjour Mathilde,

Annoncée par le président Macron en décembre 2020, devant les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, la création du chèque alimentaire a été débattue puis entérinée par le Parlement quelques mois plus tard, en juillet 2021. Son objectif? Soutenir le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes dans un contexte économique tendu, marqué par une hausse du taux d'inflation de 5,5% en un an.

Une belle initiative sur le papier, qui n'a pourtant pas été suivie d'actes. Car à ce jour, les contours de cette mesure, définitivement adoptée dans la loi "Climat et résilience", ne sont toujours pas définis. En lieu et place d'une décision pérenne et parfaitement cadrée, les familles concernées ont donc eu droit au versement, le 15 septembre, d'une aide exceptionnelle de rentrée (ou "prime inflation"). Aide unique d'un montant de 100 euros par foyer, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge, versée principalement via les Caisses d'allocations familiales et qui concerne 9 millions de Français.

La date de mise en œuvre du chèque alimentaire, elle, n'est toujours pas connue.

Pourquoi sa mise en place tarde-t-elle à se déployer?

Le rapport final de cette mesure, signé par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, prévoit de "mettre en place des chèques alimentaires pour les plus démunis à utiliser dans les Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou pour des produits bios". L'objectif étant de permettre aux plus précaires de bénéficier d'une alimentation plus saine et durable.

Mais voilà, la complexité d'une telle volonté reporte toujours plus sa mise en œuvre. En fin d'année 2021, le ministre de l'Economie met fin à tout espoir d'aboutissement à l'horizon 2022. Au printemps suivant, quelques semaines avant l'échéance présidentielle, le sujet revient au cœur des débats et s'inscrit même dans les promesses de campagne du président sortant.

Sa mise en place se fera "après l'élection, dans le courant de l'année", assure alors le ministre de l'Agriculture en place à ce moment-là, Julien Denormandie.

Mais, depuis, toujours rien de concret. Le 12 septembre dernier, le locataire de Bercy, Bruno Le Maire, a déclaré sur LCI que le chèque alimentaire ne serait finalement pas intégré au projet de loi de finances qui fixe le budget pour l'année 2023.

De là à imaginer un abandon total de la mesure? Celle-ci figure "parmi le politiques prioritaires identifiées", affirme le ministère de l'Agriculture, qui tente de rassurer: "Un travail a été engagé et se poursuit pour la mise en place d'un dispositif durable d'aide à l'alimentation pour les plus modestes."

S'il venait à se concrétiser, à qui bénéficiera ce chèque alimentaire?

Les personnes éligibles à cette aide sont: les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation adultes handicapés (AAH), du minimum vieillesse (ASPA) et de l’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que les étudiants boursiers.

Quel sera le montant de cette aide?

Comme l'a annoncé l'ex-porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, le montant de l'aide est fixé à 100 euros par foyer, et 50 euros supplémentaires par enfant.

Cette mesure est-elle amenée à devenir pérenne?

Alors que les versements effectués dans le cadre de l'aide exceptionnelle de rentrée sont uniques, rien n'a encore été dévoilé, de ce côté-là, au sujet du chèque alimentaire.

Quelle démarche pour l'obtenir?

Les modalités d'attribution n'ont pas encore été fixées par le gouvernement. La réponse à cette question est conditionnée par une autre interrogation: qui versera ce chèque? Les Caisses d'allocations familiales ou les Centres communaux d'action sociale? Interrogation qui n'a toujours pas trouvée réponse à ce jour.

Où utiliser ce chèque?

Aucun lieu précis n'a été arrêté, mais nous savons d'ores et déjà que ce chèque alimentaire vise à faciliter l'accès aux produits alimentaires frais, bios et de qualité des foyers les plus modestes.