"Zemmour est le meilleur allié de Macron et du système", estime le RN Louis Aliot

Parmi les maires étiquetés Rassemblement National, il est celui qui administre la plus grosse commune. Hier, Louis Aliot était en déplacement à Fréjus. Reçu à la mi-journée par l’ancien détenteur de ce titre, le premier magistrat de la cité romaine David Rachline, il a rencontré environ 200 militants. Pour Var-matin, Louis Aliot évoque, sans prendre de pincettes, la concurrence d’Éric Zemmour et les difficultés rencontrées par le RN dans l’obtention des signatures... Sans oublier d’égratigner le président de la République et la candidate LR Valérie Pécresse.

Avant chaque présidentielle, la récolte des signatures de maires donne des sueurs froides aux militants du RN. Qu’en est-il cette année?

Ce système est anachronique et pas tout à fait démocratique, puisque Marine Le Pen, qui est arrivée au second tour de la dernière Présidentielle et qui figure en deuxième ou en troisième position dans les intentions de vote, se bat pour obtenir les 500 signatures. Nous devons travailler plus que les autres pour les obtenir. On avance, malgré les pressions. Le législateur devrait réformer ce système qui n’a été mis en place que pour écarter les candidats farfelus.

Justement, rangeriez-vous Éric Zemmour dans cette catégorie des candidats farfelus?

Non, il n’est pas un candidat farfelu comme aurait pu l’être un Jean-Marie Bigard. Mais il mène une candidature parasite et inutile. Éric Zemmour ne peut pas prospérer sur un créneau qui est déjà occupé par le RN depuis longtemps en n’y apportant rien de plus que sa propre radicalité. Il ne dit rien de plus que ce que nous disons depuis trente ans et son style ne plaît pas forcément à notre électorat.

Il pourrait cependant empêcher Marine Le Pen d’accéder au second tour...

Au final, il est le meilleur allié d’Emmanuel Macron, de la Droite et du système. C’est à se demander quelle est la réelle motivation de sa candidature, si ce n’est de faire perdre la candidate dont il défend les idées qui sont, soi-disant, les siennes.

Où s’arrêtera l’escalade verbale entre lui et votre candidate?

C’est lui qui attaque régulièrement Marine. Nous ne faisons que nous défendre en répondant à ses attaques injustes. Je pense qu’il est avant tout un idéologue. J’attends de voir ce qu’il propose sur des thématiques comme la santé ou l’agriculture. Mais quelque chose me dit qu’il ne proposera pas grand-chose. Pour ma part, je pense que les électeurs iront vers la légitimité et l’antériorité.

Certains militants RN l’ont rejoint...

Il recycle bien souvent des gens que nous avons mis dehors et notamment un certain nombre de frappadingues. Ils sont de véritables repoussoirs à électeurs. Il fait l’apprentissage de la vie politique. Maintenant qu’il est dans l’arène, il voit bien que c’est plus difficile de forger un programme que de parler derrière un micro en bénéficiant des largesses de Cnews.

Que vous inspire le ralliement de Philippe de Villiers à la candidature d’Eric Zemmour?

Ce soutien n’aura aucune influence sur l’électorat. Lui et Monsieur Zemmour sont des intellectuels. Ils font passer cela sur le compte de l’amitié. L’amitié, c’est très bien. Mais l’intérêt supérieur du pays veut que l’on se rassemble derrière la candidature la plus apte à l’emporter.

Que vous a inspiré le congrès des Républicains qui s’est soldé par l’investiture de Valérie Pécresse

Éric Ciotti a occupé un vide sur des sujets qui étaient totalement désertés par les autres candidats du congrès LR. Mais je ne doute pas qu’en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n’hésitera pas à appeler à voter pour le premier. Quant à madame Pécresse, je l’ai découverte. Je ne suis pas inquiet. Plus les Français écouteront ses discours et moins ils voteront pour elle.