Yves Juhel en tête du premier tour des élections municipales à Menton, triangulaire pour le second tour

Les Mentonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour une élection exceptionnelle, après la mort du maire Jean-Claude Guibal fin octobre et la démission de plus d’un tiers du conseil municipal, en novembre, dans la foulée d’une première élection en interne.

Cinq listes étaient en lice, dont trois de droite: celles conduites par les anciens adjoints Yves Juhel (DVD) et Sandra Paire (LR) - désormais opposés -, celle menée par l’ancien Roquebrunois Anthony Malvault (DVD), une autre de la gauche unie et des écologistes portée par Stéphanie Loisy, et une dernière composée de citoyens (SE) et emmenée par Marjorie Jouen.

Le taux de participation de ce premier tour est de 49,96%; contre 41,37% en 2020. En 2008 et 2014, la participation dépassait les 62%.

Ce dimanche 30 janvier, les électeurs ont placé Yves Juhel en tête avec 35,23%. Suivent Sandra Paire avec 33,01% et Anthony Malvault avec 18,50%.

Ces trois candidats ayant recueilli plus de 10% de suffrages, ils se qualifient pour le deuxième tour.

Un second tour, sous forme de triangulaire donc, qui se tiendra dimanche prochain (6 février) pour les départager.

D’ici là les tractations devraient aller bon train.