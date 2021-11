Xavier Bertrand au Cannet-Rocheville: "Lorsqu’on m’apporte son soutien, ce n’est pas sous condition"

"Ah, c’est vous qui faites des éditos sur moi ?" Sourcils froncés, juste après sa réunion publique, Xavier Bertrand se cale au pied de la scène et répond aux questions du tac au tacle.

Lorsque Renaud Muselier vous a téléphoné pour vous annoncer son soutien, il prétend que vous lui avez dit "merci". C’est exact ?

Oui. Mais à ce moment-là, il ne m’a pas précisé qu’il en profiterait pour critiquer Eric Ciotti et David Lisnard en expliquant qu’il ne fallait pas que je travaille avec eux [ndlr : dans un entretien accordé au journal Le Parisien]. Ma position est simple : lorsqu’on m’apporte son soutien, ce n’est pas sous conditions.

Vous aviez annoncé votre départ "définitif » des Républicains en 017, après de la victoire de Laurent Wauquiez dont vous critiquiez la ligne très à droite...

[Il coupe] Non non ! Moi, je voulais faire barrage à Le Pen ! Le fait que certains n’aient pas fait ce choix me transformait en opposant de l’intérieur. Voilà pourquoi j’ai fait ce choix à l’époque.

Vous n’avez pas le sentiment qu’il y a, aujourd’hui, une dérive du parti vers sa rive droite ?

[Soupir] Mais arrêtez... Chez nous, c’est la droite républicaine. Ni le laxisme, ni l’extrémisme.

Si vous n’êtes pas investi...

[Sec] Je ferai campagne pour les autres.

... Que ferez-vous à long terme ? Vous resterez membre de LR ?

Pourquoi je quitterais ce parti ?

Parce que vous avez eu du mal à y revenir. Vous n’avez adhéré qu’à 48 heures de l’échéance, après avoir annoncé six jours plus tôt que vous soumettriez au vote des militants sans reprendre votre carte...

J’ai dit que je participerai au congrès en acceptant toutes les règles. Christian Jacob [le président de LR, ndlr] a dit, dans ce cas-là, qu’il fallait revenir. Alors je suis revenu, c’est aussi simple que ça.