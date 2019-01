Xavier Beck plaide pour la dissolution de l'Assemblée

Des vœux chaleureux pour ses administrés, mais des vœux également politiques - et donc franchement plus froids à l'endroit du président Macron.

Xavier Beck était vendredi soir au Château des Terrasses, avec, à ses côtés, le député et président de la commission des Finances du département des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, le président du Conseil national de Monaco Stéphane Valeri, plusieurs représentants des institutions et autorités locales et de nombreux maires des communes limitrophes.

Le maire et vice-président du département des Alpes-Maritimes Xavier Beck a d'abord rappelé les événements marquants de l'année écoulée. Des événements « qui ont commencé bien tristement avec l'assassinat du gendarme Arnaud Beltrame dans l'Aude. Nous avons organisé un hommage devant le monument aux Morts où étaient présents près de 200 élèves. Ça...