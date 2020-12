Violences policières, nouvelles aides à destination des jeunes, article 24... ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron à "Brut"

Emmanuel Macron souhaitait s'adresser à la "génération Covid". Les jeunes sont frappés de plein fouet par la crise économique et sanitaire et le chef de l'Etat l'avait résumé le 14 octobre dernier, en lançant: "C'est dur d’avoir 20 ans en 2020". "Je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes parce que ce sont eux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible", avait-il ajouté.

Alors pour parler à cette jeunesse, Emmanuel Macron s'est adressé à Brut, le média en ligne connu pour sa couverture, notamment des différentes manifestations et des faits de société. Au cours de cet entretien qui a duré 2h30, le chef de l'Etat est ainsi revenu sur l'actualité du moment: les violences policières, les rapports parfois tendus entre la population française et la police, mais aussi la crise du coronavirus, tout en annonçant certains chantiers du gouvernement, dans les semaines à venir.

Les "violences policières"? "Des violences faites par des policiers"

Emmanuel Macron n'y est pas allé par quatre chemins au cours de cette longue séquence sur le sujet des violences policières mais c'est un exercice d'équilibriste qu'a opéré le chef de l'Etat. Selon lui, il existe des "violences faites par les policiers", récusant le terme de "violences policières", trop politisé à son goût. "Il y a des policiers qui sont violents" et "il faut les sanctionner", a-t-il dit. Les images de l'affaire du producteur de musique Michel Zecler lui ont fait "honte", il l'a redit, longuement. "Ces policiers ne sont pas exemplaires", a-t-il dit tout en estimant qu'il fallait comprendre les raisons de ces comportements. "La sanction doit être implacable pour ne pas salir, aussi, l’ensemble des policiers", selon lui. Les caméras piétons seront d'ailleurs déployées à partir de juin 2021.

Plus largement, c'est "la violence de la société" qui l'interpelle et pour laquelle, c'est la "zéro tolérance" qui doit primer. Mettant clairement en cause les Black Blocs, ces manifestants ultra violents, il a dénoncé les violences subies par une commissaire, le week-end dernier, place de la Bastille. Un personnel des forces de l'ordre "attaquée par des fous, des gens ensauvagés", selon lui. Et d'en appeler à la jeunesse, lors des manifestations: "J'ai besoin de vous pour sortir ces gens des manifs".

Une plateforme contre les discriminations lancée en janvier

Sur le même thème, l'autre défi qu'il faudra relever est la question des contrôles au faciès. "Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (...) On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", a-t-il déclaré. Il a ainsi promis la mise en place d'une plateforme, gérée par l'Etat, le défenseur des droits ainsi que la Licra. Cette plateforme de signalement sur laquelle, les français pourront signaler des faits de discriminations, "être écoutés" et accompagnés "si l'on veut porter plainte". "On va s’inspirer de ce que l’on a développé dans le cadre de la violence faites aux femmes", a-t-il affirmé.



Laïcité et immigration

Il en est convaincu: "la France n'a pas fini le travail sur la guerre d'Algérie". Réconcilier les mémoires, tel est le but de ce travail sur lequel planche d'ailleurs l'historien Benjamin Stora à qui un rapport sur le sujet a été demandé. Une analyse qui devrait permettre, selon le chef de l'Etat, "de réconcilier des mémoires parce que nous avons dans notre pays des tas de mémoires de la guerre d'Algérie, qui sont autant de blessures". Et d'adresser un message à la jeunesse issue de l'immigration que "la République vous reconnaît" et qu'ils sont "une chance pour la France".

Autre sujet abordé: la question de la laïcité avec les affaires Mila et Mennel. Toutes deux ont été harcelées et menacées de mort sur les réseaux sociaux en raison de leurs positions sur l'Islam. "On est devenus fou et que les gens ne respectent pas un principe fondamental de la République qui est ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez en France croire ou ne pas croire librement", a-t-il dit.

Interrogé sur le fait que certains jeunes Français ne sentaient pas "Charlie", il a affirmé qu'"être français" en 2020, c'est "participer à un projet, une citoyenneté", "adhérer à des valeurs, à cet Etat et appartenir à une histoire".

La réouverture des universités et les nouvelles aides à venir

Emmanuel Macron a assuré être conscient de la difficulté de certains étudiants avec la fermeture des universités en raison de la crise sanitaire. Il a donc fait une promesse: "tout faire pour pouvoir commencer un peu plus tôt en janvier, pour rouvrir travaux dirigés et demi-amphis" dans les universités françaises. "On va essayer, je touche du bois, si nos résultats sont là, de commencer plus tôt et sans doute qu'on va essayer de reprendre davantage de TD (travaux dirigés) en présentiel, reprendre peut-être, si les chiffres sont bons, début janvier, des cours mais en demi-amphi", a-t-il précisé. Le tout étant soumis, bien sûr, à la situation sanitaire dans les prochaines semaines.

Outre cette annonce, il a estimé qu'il fallait sans doute envisager "une nouvelle aide exceptionnelle", d'un montant équivalent à celle accordée ces dernières semaines, de l'ordre d'une centaine d'euro: une aide à destination des jeunes précaires "dès janvier". Il a également estimé qu'il fallait "une amélioration du système de bourses" et redit ne pas être un "grand fan du RSA avant 25 ans". Selon lui, et sur sa ligne, il estime plutôt que le "grand défi, c'est le rapport au travail", dans notre société en général.

Le chef de l'Etat a aussi promis "une réponse très concrète", sur la problématique de la précarité menstruelle. "Je ne veux pas préempter le travail du gouvernement mais c'est quelque chose qui au premier semestre de l'année prochaine aura une réponse très concrète", a-t-il assuré.

La sortie du glyphosate? "Un échec collectif"

Sujet pas franchement sensible sur le papier, il l'a tout de même été lors de cette entretien. Le chef de l'Etat s'est pourtant emporté, affirmant qu'en matière d'écologie, il n'avait "pas de leçons à recevoir", ciblant nommément l'activiste écologiste Cyril Dion. "Moi je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, il faudrait tout prendre", a-t-il dit en citant les critiques du militant, un garant de la Convention citoyenne pour le climat. "Mais ce n'est pas honnête de sa part, je le dis très sincèrement", a-t-il dit.

Sur le sujet glyphosate, il a reconnu "un échec collectif" mais a campé sur ses positions: "je n'ai pas changé d'avis", à propos de son tweet publié en 2017 concernant l'interdiction de ce pesticide dans les trois ans. "Pourquoi on n'a pas réussi? (...) Quand les autres ne vont pas au même rythme que nous, ça crée de la distorsion de concurrence et on sacrifie notre agriculture pour régler le problème", a-t-il dit. Selon lui, c'est une bataille qui se gagne au niveau européen, et "on ne peut pas gagner une bataille seul, si on a pas les autres européens", avec soi.

Selon lui, la transition écologique ne pourra se faire sans les citoyens les plus précaires. Pour cela, il envisage la création de zones à faibles émissions dans certaines villes et des régulations de transports. Des sujets sur lesquels "il faut accélérer" et "accompagner les plus modestes". Il a toutefois concédé une erreur, en début de quinquennat : "je n'ai pas reculé devant le lobby des classes moyennes qui n'ont rien choisies". Une référence claire à la crise des gilets jaunes qui a fortement secoué son début de mandat.

Et alors, en 2022, candidature ou pas?

Alors que certains sont déjà dans les startings-blocs pour lancer leur campagne, lui exclut toute annonce en ce sens. Il s'est refusé à dire qu'il allait être candidat en 2022. "Si je me mets dans la situation d'être un candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions, j'en suis convaincu", a certifié le chef de l'Etat.

"Et peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat", a-t-il poursuivi. Rien n'est décidé, donc, mais rien n'est exclu non plus.