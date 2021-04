VIDEO. Renaud Muselier et Benoît Payan anticipent une pénurie de vaccins

"L’acheminement va être insuffisant pour assurer les 2e doses". La phrase est lâchée par Benoît Payan, vendredi matin, sur le plateau de l'émission "Bonjour chez vous !" de Public Sénat, diffusée depuis Marseille en partenariat avec Nice-Matin, Var-matin et La Provence.

Le maire PS de la cité phocéenne décrypte: "J’ai des informations qui m’inquiètent. On nous annonce une situation qui va se tendre, notamment sur le Pfizer. Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux des réponses du gouvernement: où est-ce qu’on en est des livraisons de Pfizer? Les doses prévues pour le mois de mai ne seront peut-être pas là. Si ce que m’a dit l’ARS jeudi soir est exact, on va devoir interrompre les premières injections. J’aurai autant de vaccins en mai qu’en avril : dans ce cas, je ne pourrai pas assurer (à la fois) les premières et les deuxièmes doses. C’est la responsabilité des laboratoires."

Le président LR de la Région Sud, interrogé peu après par Denis Carreaux, directeur des rédactions du Groupe Nice-Matin, et Guilhem Ricavy, son homologue de La Provence, confirme: "On va avoir des hoquets. On nous explique au dernier moment que les doses annoncées n’arrivent pas. C’est comme un robinet : on ouvre, mais il n’y a pas d’eau. On va avoir un vrai problème. Je pense que les objectifs de vaccination seront tenus, mais avec du retard."