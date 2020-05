Répondant à l’appel conjoint lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des acteurs mondiaux du domaine de la santé en vue de permettre un accès rapide et équitable à des tests de dépistage, des traitements et des vaccins contre le coronavirus, l’Union européenne, associée à divers partenaires internationaux, a organisé en ligne, ce lundi, une Conférence internationale des donateurs – la Réponse mondiale au coronavirus – (Coronavirus global response).

L’initiative a reçu le soutien de nombreux chefs d’État et de gouvernement (*), dont celui du Président français Emmanuel Macron, de la Chancelière allemande Angela Merkel, des Premiers ministres du Japon, du Canada, du Royaume-Uni, d’Israël, ou encore du président du Conseil italien Giuseppe Conte.

Des promesses de dons déjà à la hauteur de l’objectif



À travers un message vidéo, le prince Albert IIa annoncé que la Principauté, "solidaire", "s’engage à contribuer à cet effort commun".

"Je suis convaincu que ce n’est qu’ensemble et unis que nous arriverons à vaincre cette épreuve qui, dans notre Histoire récente, n’a pas d’équivalent, poursuit le souverain. Ensemble et unis, nous aurons également l’opportunité d’orienter l’avenir vers une voie plus durable et plus inclusive".

"Le 4 mai au soir, l’Union européenne déclarait avoir déjà levé 7,4 milliards d’euros sous forme de promesses de dons", note un communiqué du Palais princier alors que l’objectif initial de l’Union européenne était d’atteindre les 7,5 milliards d’euros de dons.

"C’est un impératif moral"



Si le montant de la participation de la Principauté n’est pas précisé, le Palais princier a précisé hier "qu’une partie des fonds recueillis par Monaco soutiendront plus particulièrement les actions du GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) avec lequel la Coopération monégasque collabore depuis de nombreuses années".

"Nos vies ont radicalement changé", rappelle le souverain dans son message, prédisant que "les bouleversements successifs à cette pandémie vont inéluctablement se poursuivre".

Face aux changements sociaux et économiques "considérables", le Prince en appelle ainsi à toujours plus de "solidarité". "C’est un impératif moral, un intérêt collectif."

Évoquant la nécessité de trouver des solutions durables (diagnostics, traitements, vaccins), le souverain estime que "sans eux, tous les pays du monde restent vulnérables" : "Pour réussir, seule une riposte coordonnée et solidaire sera couronnée de succès."

* Norvège, Espagne, Arabie Saoudite, Jordanie, Afrique du Sud, Turquie, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Portugal, Croatie, Estonie, Bulgarie, Irlande, Serbie, République tchèque, Hongrie, Pologne, Australie, Danemark, Grèce, Autriche, Malte, Belgique, Lettonie, Corée du Sud, Mexique, Koweït, Slovénie, Lituanie, Oman, Finlande, Roumanie, Chine, Émirats arabes unis.