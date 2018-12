Vers la fin du bailleur/payeur à Monaco ?

Le sujet est ancien, récurrent, et il a été largement abordé depuis le début de la campagne de Stéphane Valeri il y a un an. Il n’y a pas de raison que les bailleurs de logements anciens, généralement occupés par des Monégasques ou Enfants du pays, et encadrés par la loi 1235 qui limite grandement les loyers, "assument un rôle social que l’État monégasque devrait jouer, tant à l’égard des nationaux, que des Enfants du pays." La solution? De l’argent.

Une compensation qui prend en compte "l’écart de valeur entre le loyer qui aurait été celui du bien s’il avait été sous secteur libre ancien ou sous loi n° 887 et le loyer qui résulte de l’application de la loi n° 1225." En terme financier, ce n’est pas rien: on passe quasiment du simple au double!

Mardi soir, dans son rapport, Franck Lobono, élu Primo! et président de la Commission du Logement, a expliqué...