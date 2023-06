Le Conseil national veut moderniser le droit des sociétés pour faciliter l'entrepreneuriat à Monaco

Un régime souhaité pour les sociétés innovantes

L’autre proposition de loi (n°257) votée par les conseillers nationaux vise à instaurer un régime de société d’innovation monégasque par action, dite « SIMA ». En Principauté, l’innovation s’épanouit en un lieu depuis 2017 : l’incubateur MonacoTech. Avec la naissance de cette entité voulue comme une locomotive, un régime dérogatoire dénommé "Pass Startup Programm" avait vu le jour pour surmonter le frein que représentait l’inadéquation du droit des sociétés monégasques aux besoins des startups. Un régime limité au temps de l’incubation.

"Une fois celui-ci écoulé, les jeunes pousses qui souhaitent demeurer en Principauté se retrouvent dans le régime général et n’ont le choix qu’entre SARL ou SAM pour relever le défi des levées de fonds dans la mesure où, actuellement, seules ces sociétés le permettent, a exposé Franck Julien, à l’origine de la proposition de loi. En pratique, le risque est non négligeable de voir des startups incubées au sein de MonacoTech, qui ont donc bénéficié du support administratif et financier de l’État, être contraintes de quitter la Principauté ou de créer des sociétés holdings hors de nos frontières pour bénéficier plus facilement du soutien d’investisseurs internationaux et notamment de ce que l’on nomme communément les Business angels, de structures publiques de financement, d’investisseurs avertis, de family offices étrangers, de fonds ou d’investissements."

D’où cette volonté de créer un régime adéquat permettant aux startups de passer la fameuse "vallée de la mort", le temps suivant le développement du produit minimum viable et qui court jusqu’au seuil de rentabilité, au-dessus duquel l’entreprise engrange des bénéfices à partir de la vente ou de la production de ses produits. "Durant ce temps, 90 % des startups disparaissent, selon l’Harvard Business Review", explique Franck Julien.

Mais qu’entend-on par société innovante ? "Elle l’est dès lors qu’elle produit, commercialise et continue d’améliorer son produit, détaille Roland Mouflard, rapporteur au nom de la Commission des finances et de l’Économie nationale. Le second mécanisme passerait par la mise en place d’un label décerné par une Commission spéciale dont les modalités d’application seraient déterminées par ordonnance souveraine."

Dans la proposition de loi, la Commission a souhaité faire du capital social variable "une caractéristique impérative, inhérente à la SIMA. Le but même de la création de cette nouvelle société est justement de faciliter l’entrée de nouveaux investisseurs et les levées de fonds des sociétés innovantes."