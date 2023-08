Rentrée anticipée, calendrier du baccalauréat repensé, refonte des programmes, référendum, immigration... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Comme en 2022 où le chef de l'Etat fraîchement réélu avait prononcé un discours inédit devant les recteurs, Emmanuel Macron s'invite à nouveau, en 2023, pour la rentrée scolaire à travers une interview fleuve au Point.

Macron, président de l'Education nationale? Le chef de l'Etat assume faire de l’éducation le "domaine réservé du Président" fustigeant au passage les "hypocrisies françaises".

"Il y a une très grande continuité depuis 2017. Pourquoi je parle autant de l’école? Parce que c’est le cœur de la bataille que l’on doit mener parce que c’est à partir de là que nous rebâtirons la France", affirme-t-il dans son interview taclant au passage le "pédagogisme" qu'il accuse d'avoir renoncé à la transmission des savoirs, une critique souvent entendue à droite, plus rarement à gauche.

En posant le cadre et en listant les chantiers, Emmanuel Macron grille la politesse à son nouveau ministre de l'Education, Gabriel Attal qui doit s'adresser aux recteurs jeudi matin en Sorbonne, et dont la conférence de presse de rentrée n'est prévue que lundi.

"On a la confirmation que c’est Emmanuel Macron le super ministre de l’Education nationale", résume la secrétaire générale du Snes-FSU Sophie Vénétitay qui pointe "une méthode très verticale et très jupitérienne, puisqu’on continue de découvrir les choses dans les interviews".

"Pour nous Gabriel Attal est déjà quasiment désavoué. Ça devient finalement une méthode Macron que de mettre en difficulté les ministres à peine arrivés rue de Grenelle", relève Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du SE-Unsa qui déplore une "vision caricaturale de l'Ecole".

Vacances scolaires, programmes d'histoire et d'éducation civique mais aussi autonomie des établissements scolaires, Emmanuel Macron avance des mesures qui provoquent déjà le débat voire la controverse au sein de la communauté éducative.

Seuls les aménagements sur le calendrier du baccalauréat nouvelle formule attendus depuis plusieurs semaines devraient être accueillis avec satisfaction tant l'opposition fut forte chez les personnels de l'Education nationale.

Une refonte du calendrier du baccalauréat

Emmanuel Macron estime ainsi que les épreuves du baccalauréat, qui ont démarré pour la première fois en 2023 dès le mois de mars, ne peuvent pas se tenir "si tôt dans l'année".

"Si enfin il entend que la réforme qu’il a lui-même portée pose problème et qu’il entend la communauté éducative, ça sera ça de pris pour les personnels et les élèves", commente Mme Vénétitay.

Le ministre Gabriel Attal dévoilera dans les prochains jours les "ajustements", a annoncé M. Macron.

Une rentrée scolaire dès le 20 août

Bien moins consensuel, le président s'aventure sur le thème explosif des rythmes et des vacances scolaires en souhaitant que les élèves "qui en ont besoin" puissent rentrer à l'école "dès le 20 août" pour "faire du rattrapage".

"C’est stigmatisant et en plus cela signifie qu’il faut faire revenir plus tôt les enseignants", a commenté Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Sgen-CFDT.

"Il y a un principe de réalité, des fratries dans lesquelles un seul enfant peut être en difficulté, des gardes alternées, cela se heurte à beaucoup de principes de fonctionnement", juge Grégoire Ensel, président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves.

"Le rythme et le calendrier scolaire ça demande un débat de société", poursuit-il.

"C'est très bien sur le principe mais ça dépend de la mise en pratique", nuance Laurent Zameczkowski, porte-parole des parents d'élèves de la Peep.

Les programmes d'histoire et d'instruction civique repensés

Dans son interview Emmanuel Macron promet encore de refonder des programmes scolaires d'histoire et d'instruction civique, tout en renforçant "la formation des enseignants" dans ces deux matières.

"L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique, devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe puis débattu", précise le chef de l'Etat.

Pour Christine Guimonnet, secrétaire générale de l’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG), "c’est une méconnaissance de la façon dont on enseigne (...) On ne fait pas l’histoire à l’envers!".

"On aimerait que l’histoire cesse d’être instrumentalisée en permanence par les politiques", plaide l'enseignante.

Sur la question de l'immigration

Emmanuel Macron prône de "réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale", et annonce que le gouvernement reprendra "à la rentrée" son projet de loi sur le sujet plusieurs fois reporté depuis un an, sans exclure d'"enrichir le texte" au Parlement.

"Est-ce qu’on est submergés par l’immigration? Non. C’est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n’est pas tenable et nous devons réduire significativement l’immigration, à commencer par l’immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat", a déclaré le président de la République dans cet entretien accordé à l'hebdomadaire, mis en ligne mercredi.

"Pour ce faire, il faut mieux protéger nos frontières extérieures, européennes, car rappelons-le, la France n’est pas un pays de première entrée en Europe mais surtout d'immigration secondaire pour des étrangers entrés par un autre pays de l'Union européenne", poursuit Emmanuel Macron.

"On doit par ailleurs aussi être plus efficace dans l'application du droit d'asile, dévoyé par les réseaux de passeurs. C’est au coeur du projet de loi préparé par le gouvernement", ajoute le chef de l'Etat.

"En résumé oui, il faut réduire l’immigration, mais il faut continuer en parallèle d'agir par l’école, l'intégration, l'autorité, la République. Et l'économie. Quand vous avez 10% de chômage pendant des années, vous n’intégrez pas", a conclu Emmanuel Macron.

Retour sur les émeutes

"Il faut s'atteler à reciviliser" après les émeutes qui ont touché la France au début de l'été, a exhorté mercredi Emmanuel Macron, évoquant notamment auprès du Point "le chantier de la famille", mais aussi "la régulation des écrans".

"J'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois" lors d'un Conseil des ministres. "C'est bien cela que nous avons vu" à l'occasion des émeutes, et "il faut donc s'atteler à reciviliser", a déclaré le chef de l’État.

Emmanuel Macron avait fait polémique fin mai, alors que se multipliaient les agressions d'agents publics et d'élus, en déplorant un "processus de décivilisation". Un concept que certains, principalement à gauche, ont estimé emprunté à l'extrême droite, ce que l’Élysée avait dénié, M. Macron persistant donc mercredi.

Réfutant que ce soit "les étrangers qui ont causé ces émeutes" de fin juin-début juillet, car "90% sont nés en France", Emmanuel Macron a invoqué "un problème d'intégration et de refondation de la Nation". "Une immense majorité des personnes interpellées vient de familles monoparentales ou de l’aide sociale à l’enfance", a-t-il fait valoir.

Emmanuel Macron affirme qu'il "compte bien" avoir recours au référendum

Emmanuel Macron, qui réunira la semaine prochaine "toutes les forces politiques représentées" au Parlement, a affirmé qu'il aurait "recours" au référendum sur certains projets qui émaneront de ces discussions.

"Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France", "j'y mettrai toute ma volonté", a déclaré le chef de l'Etat dans un entretien publié mercredi par Le Point, évoquant "la famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans" ou encore "notre organisation et nos institutions dans tous les territoires".