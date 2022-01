"Une volonté de tourner la page..." Les réactions des candidats après le 1er tour des municipales à Menton

Longue soirée ce dimanche, pour les cinq listes en lice, avec une annonce des résultats après 23 heures. Réactions des candidats aux sorts bien différents. Yves Juhel "Je suis très content de la mobilisation des Mentonnais. 50% pour une élection municipale partielle, quand elle tournait autour de 42% seulement pour les municipales de 2020… C’est un bon chiffre. 11.000 Mentonnais ont voté, pas seulement 35 conseillers municipaux. Qui pourra contester cette élection? Ce vote montre la volonté des Mentonnais de tourner une page sur les 30 ans écoulés. Je continuerai à porter un grand nombre de projets sur lesquels nous avions été élus en 2020. Mais ce qui est sûr c’est que je changerai un certain nombre de méthodes, pour plus de transparence. Il y a encore un second tour… Nous allons continuer, dès demain (NDLR aujourd’hui), aller sur le terrain pour avoir le plus d’élus possible. Nous allons continuer à gérer la ville, il y a une belle Fête du citron à organiser. On sera là tous ensemble le 12 pour l’inaugurer!" Sandra Paire

Sandra Paire, devant sa permanence. Photo Cyril Dodergny.

"Nous sommes derrière Yves Juhel, mais nous ne sommes pas loin. Ce n’est pas une déception nous avions fait le choix de redonner la voix aux Mentonnais en démissionnant du conseil municipal. On l’a redonnée. Ce soir, c’est le choix des Mentonnais et nous le respectons. Et je les remercie de s’être déplacés et de s’être autant mobilisés. Il y a un deuxième tour, nous allons continuer à faire du terrain. Menton est à la croisée des chemins, elle ne doit pas oublier son passé tout en se tournant vers son avenir… Dès demain (NDLR aujourd’hui) nous continuerons à nous rendre auprès des Mentonnais pour porter encore notre programme, ambitieux, en termes d’économie, de qualité de vie, de vie quotidienne, d’écologie… pour continuer à développer la ville qu’on aime tant. Il y avait cinq listes dont trois de droite. Au second tour, il reste les trois de droite. À nous de convaincre..." Anthony Malvault

Anthony Malvault. Photo DR.

"Je suis très satisfait ce soir de ce résultat car la campagne a été très courte mais intense. J’inspire le renouveau la jeunesse car je suis le plus jeune candidat j’ai une belle équipe nous avons su rassembler au-delà des partis politiques. Nous avons fait une campagne respectueuse ce qui n’était pas le cas de tout le monde. La dynamique est là, on va continuer à travailler. Nous allons aller à la rencontre des Mentonnaises et des Mentonnais, car nous n’avons pas encore pu rencontrer tout le monde. Il y a encore des portes à pousser. La mobilisation avec 50% de participation, c’est bien. Mais on peut encore aller chercher des gens qui n’ont pas voté. Aux Départementales, nous avions pu aller chercher 1.000 voix supplémentaires au second tour. Nous avons la capacité de le faire ici aussi". Stéphanie Loisy et Laurent Lanquar Castiel

Stéphanie Loisy Photo S.B..

Stéphanie Loisy, tête de liste: "C’est décevant car notre liste d’union n’a pas su rassembler. Nous étions proches de pouvoir passer au second tour mais ça n’a pas suffi. C’est un peu à l’image de ce qui s’est passé à Menton ces derniers mois. Nous avons constaté des irrégularités, y compris en ce jour d’élections avec deux urnes qui n’était pas fermées. Je trouve que c’est inquiétant pour la démocratie même si ce n’était pas volontaire. Il faut de la responsabilité… Nous allons montrer à ceux qui ont voté pour nous que si nous n’existons pas au sein du conseil municipal la démocratie peut aussi s’exercer autrement dans la vie de tous les jours". Laurent Lanquar -Castiel, porte parole: "C’est une déception. Nous étions si près du but. Nous avons assisté à des irrégularités de la part d’autres listes avant les élections, pendant la campagne... Dans une guerre de succession, dans laquelle les Mentonnais ont été aspirés, il n’y a qu’à voir le résultat avec les deux listes de l’ancienne majorité en tête, au coude à coude. Par ailleurs le taux d’abstention est élevé pour une élection municipale avec un tel enjeu de changement après 30 ans de règne de Jean-Claude Guibal". Marjorie Jouen

