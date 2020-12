"Une victoire décisive!" A Marseille, l'Europe s'engage à soutenir la reconstruction des vallées sinistrées

Investir pour l'après-Alex

Autre soutien attendu: celui de la Banque européenne d'investissement. "Nous avons également obtenu [son] soutien (...)", assure Renaud Muselier. L'objectif est, là encore, de "financer des projets de reconstruction et d'investissements dans nos vallées. C'est une victoire décisive pour nos Alpes!"

Ce jeudi, la Région a également obtenu "la création d'un secrétariat permanent de la SUERA en région Sud", afin de pérenniser ce dispositif. Elle a aussi plaidé pour "une réouverture rapide et coordonnée de nos stations de ski", en s'inspirant de leurs voisines suisses et autrichiennes.

Un rendez-vous décisif est prévu ce vendredi avec le gouvernement français. Un autre défi pour nos vallées.