Une vague écolo en vue pour les élections municipales

Mais plus que la simple contestation, les candidats EELV entendent incarner l'alternative. Contrairement au "discours de lutte de La France insoumise, nous c'est Bordeaux apaisée: la transition se fera avec les habitants, on ne passera pas en force", confie Pierre Hurmic.

"On parle de transition et non de révolution, on ne capitalisera pas sur les peurs", abonde Sabrina Sebaihi, qui avec le soutien de LFI et du PS se présente à Ivry-sur-Seine contre les communistes, aux manettes depuis des décennies.

Les écologistes doivent aussi combattre leur image traditionnelle, qui les cantonne parfois "aux arbres et aux pots de fleurs", note Mme Sebaihi. Elle revendique ainsi son expertise sur la sécurité, préoccupation centrale pour ces élections municipales. C'est aussi une priorité déclarée de Béatrice Vessiller à Villeurbanne et d'Agnès Langevine à Perpignan.

La crédibilité est élevée au rang de vertu cardinale par le leader écologiste Yannick Jadot, qui veut attirer les électeurs déçus d'Emmanuel Macron. S'il partage cet objectif, Julien Bayou, le secrétaire national d'EELV, a d'autres références en tête lorsqu'il évoque "le socialisme municipal, sauce écolo".

Le spectre des remous internes jalonnant l'histoire du parti a d'ailleurs refait surface à Montpellier, où la tête de liste Clothilde Ollier a été désavouée par la direction nationale.

Pas de quoi briser la vague EELV, qui entraîne derrière elle la gauche plus ou moins unie à Besançon, Bordeaux, Strasbourg ou encore Toulouse, et creuse son sillon seule et sans sciller à Marseille, Nantes ou Lille.

Paul Vannier, en charge des municipales à LFI, ne cache pas son amertume: "On soutient parfois des têtes de liste EELV, mais la réciproque est beaucoup moins vraie..." Il critique un parti qui a selon lui surtout pour objectif "de constituer le plus grand nombre de baronnies locales et de devenir un parti d'élus locaux".

Un élu communiste espère pour sa part que les écologistes "ne finiront pas comme les socialistes" et "auront assez d?intelligence pour considérer que ce n'est pas parce qu?ils sont la force dominante qu?ils doivent être les premiers" de liste à tous les scrutins.