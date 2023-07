Dès 2024, les touristes devront s'acquitter d'une taxe de séjour dans les hôtels et résidences hôtelières de Monaco

Les élus veulent plus que l'équilibre budgétaire

L’ensemble de ces mesures fiscales doit permettre "un gain total d’environ une quinzaine de millions d’euros par an", a estimé le ministre des Finances et de l’Économie.

De quoi reconstituer le Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC), amputé de 103 millions d’euros avec la crise covid, sur "une période comprise entre 6 à 8 ans", a apprécié de son côté Franck Julien. Et remplir l’objectif de "l’équilibre budgétaire".

Pas suffisant, a réagi Jean-Louis Grinda. "Ce qui doit être et doit demeurer notre objectif c’est l’excédent budgétaire. Nous avons besoin d’excédent budgétaire pour reconstituer nos forces, c’est-à-dire la partie liquide du Fonds de Réserve Constitutionnel."

Et de développer: "Quand j’ai été élu en 2013, le budget représentait à peu près 900 M€ et le FRC dans sa partie liquide dépassait peut-être les 2 milliards. Aujourd’hui nous avons un budget de 2 milliards - témoin et synonyme d’une économie florissante - mais parallèlement nous avons toujours une partie liquide du FRC qui avoisine les 2 milliards. Historiquement, c’est la première fois dans l’histoire de la Principauté que nous sommes ainsi à parité. Nous devons reconstituer nos bases."

Engageant le gouvernement à "viser l’excédent et encore plus d’excédent", le conseiller national a appelé à des prévisions de recettes claires pour cette mandature. "Ce sont elles qui nous permettront de savoir combien nous allons dépenser pour préserver notre modèle social monégasque mais aussi nos investissements indispensables: le nouveau CHPG, l’usine de traitement des déchets et toute la politique de la mobilité pour laquelle il va falloir prendre des mesures concrètes. Nous ne pourrons pas le faire sans un budget fort et sans un FRC fort et renforcé."