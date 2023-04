Une salve d'hommages à droite comme à gauche après le décès de François Léotard

"Une entente parfaite entre nos deux villes", rappelle Georges Ginesta, ancien maire de Saint-Raphaël

"Pour ce qui est du parcours politique, j’ai été suppléant de François Léotard lors des Législatives de1995, alors qu’il était député sortant... En tant que maire de Fréjus, et moi maire de Saint-Raphaël, nous avons réussi à construire une entente parfaite entre nos deux villes. Et ce n’était pas gagné à cette époque. Nous nous sommes dit : stop aux chicailleurs, il faut maintenant qu’on travaille ensemble. C’est ainsi qu’est née la première agglomération en France le 1er janvier 2000. Cette agglomération nous a permis de réaliser et de construire le Palais des sports, le théâtre Le Forum mais aussi les traitements biologiques concernant les stations d’épuration du Reyran et d’Agay'', souligne Georges Ginesta, ancien maire de Saint-Raphaël.

Pour le conseiller municipal d'opposition (Notre parti c'est Fréjus, divers droite), Emmanuel Bonnemain, "c'est presque sur la pointe des pieds, avec cette délicatesse que nous lui connaissions tous", que François Léotard vient de nous quitter.