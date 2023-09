Une relation "compliquée" entre le Conseil national et le gouvernement princier? Le ministre d'Etat de Monaco "ne veut pas polémiquer"

Une relation qui devient "de plus en plus compliquée". C’est en ces termes, ce lundi lors d’une conférence de presse, que Brigitte Boccone-Pagès a qualifié les rapports entre le Conseil national, qu’elle préside, et le gouvernement princier à l’approche du vote du budget rectificatif 2023.

Le ministre d’État Pierre Dartout dresse-t-il le même constat, lui qui n’hésite jamais en séance publique à recadrer courtoisement le débat lorsque le besoin s’en fait sentir? "Je reste très prudent sur l‘usage des adjectifs, a-t-il répondu, ce jeudi à la résidence du ministère d’État. Inévitablement, on a des relations qui ne sont pas toujours simples car nous sommes deux institutions bien distinctes. Nous sommes attachés et ouverts au dialogue, nous ne voulons pas polémiquer et souhaitons travailler dans l’intérêt supérieur de la Principauté. Nous avons conscience des besoins et attentes de la population."

Parmi les demandes formulées par les conseillers nationaux lors de cette prise de parole publique, une concernait la politique de logement domanial, à savoir "une nouvelle opération urgente avec une centaine de logements". Et ce, pour éviter une éventuelle pénurie en 2025-2026, un scénario craint par les parlementaires monégasques.

Également sollicité sur le sujet, Pierre Dartout a répondu à cette attente. "Nous faisons beaucoup pour le Plan national pour le logement des Monégasques. C’est le premier poste d’investissement du budget de l’État en 2023, soit 240 millions d’euros. Nous sommes comptables, devant le Conseil national mais également la population monégasque, du bon usage de l’argent public. Il y a des choix à faire car nous n’avons pas de ressources élastiques, a-t-il introduit avant d’annoncer l’imminente présentation d’une étude au Conseil national. Réalisée par l’IMSEE, elle portera sur les besoins en termes de logement domanial à partir d’études démographiques précises concernant l’évolution de la population, son âge, sa structure en termes de composition des familles. Cette étude précise et complète permettra de mieux éclairer le débat à ce sujet."

On se souvient, par le passé, que la Haute assemblée et l’exécutif s’affrontaient régulièrement dans une bataille des chiffres autour de la question du logement.