"Une page se tourne"... Les déclarations des candidats à la mairie de Menton à l'issue du scrutin

Les oppositions seront parfaitement respectées, leurs droits seront respectés. Pour ceux qui n’étaient pas représentés au 2e tour, ils seront intégrés dans des commissions extramunicipales afin de pouvoir participer et nous donner leurs conseils et leurs sentiments.

Et de prendre son Directeur général des services par la main: "Le 9 novembre je ne sais pas si on en fera un jour férié à Menton, mais.... J’ai été élu maire à 13h50. Trois heures après, j’étais élu président de la Carf. Et d’ailleurs, je vais le rester. Une heure plus tard, Éric le Floch était réintégré dans ses fonctions de Directeur général des services. Et très honnêtement, sans lui, on aurait eu du mal à tenir, ça veut dire qu’on aurait eu du mal à gagner. C’est une victoire collective!"

Et d’annoncer: "L’élection du maire et des adjoints se fera samedi prochain, à 11h. Dès demain matin, on se met tous au boulot... En mettant en œuvre notre promesse de gérer dans la transparence. Menton va changer".

Anthony Malvaut, Liste Menton avec vous