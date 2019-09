Une nouvelle pelouse pour le stade André-Vanco

Sous une belle lumière rasante, la nouvelle pelouse du stade André-Vanco au Devens a été inaugurée par le maire Gérard Spinelli, aux côtés de Jean-François Piccini, président du Football-Club de Beausoleil et de Gérard Destefanis, premier adjoint délégué aux Sports. Le maire a salué la présence de la délégation de l’AS Monaco représentée par Leonardo Jardim, entraîneur de l’équipe, ainsi que Félicien Laborde, directeur d’exploitation et Bernard Reuzeau, directeur de l’Academy.

« Je salue l’action de nos clubs sportifs qui participent à l’architecture de notre vivre-ensemble. Ils sont un maillon essentiel dans l’éducation apportée à nos enfants. Ils constituent un terreau dans lequel se cultivent les valeurs universelles du sport... Il est donc indispensable que la municipalité puisse répondre à vos besoins en vous mettant à disposition des lieux de pratique adaptés... », a exprimé le maire lors de son discours. En effet, le stade dispose désormais d’une aire de jeu aux dimensions de 105 m par 68 m, répondant aux normes réglementaires de la Fédération française de football, ce qui permet d’organiser des rencontres aux niveaux départemental et régional.

Gazon synthétique et... recyclable

La commune a fait le choix de l’écologie en optant pour un gazon synthétique recyclable, stabilisé par des microbilles de liège issu d’écorce d’arbres non abattus. Un revêtement de dernière génération, doté de la même souplesse qu’un gazon naturel amortissant bien les chutes et qui offre des qualités de jeu remarquables.

L’ensemble des buts a également été remplacé, et la piste d’athlétisme complètement rénovée.

Jean-François Piccini, au nom du FCB, a remercié le maire et la municipalité pour cette nouvelle infrastructure et autres réalisations en centre-ville, avant de poursuivre : « La pelouse permettra non seulement aux associations sportives de la ville d’évoluer dans des conditions optimales, mais aussi aux scolaires et aux nombreux usagers du complexe sportif du Devens d’en être les utilisateurs privilégiés... Notre club est le plus grand utilisateur du stade. De l’école de foot aux vétérans sans oublier les féminines, ce ne sont pas moins de 400 licenciés et 22 équipes qui évolueront sur cette Rolls des pelouses synthétiques. »

Le maire Gérard Spinelli, Jean-François Piccini et Leonardo Jardim ont alors procédé à la coupure du ruban aux côtés des personnalités et des jeunes joueurs du FCB.

Les équipes U12/U13 ont ensuite joué le match après le coup d’envoi par Antonio Vieira, entraîneur adjoint de l’AS Monaco.

Pour clore la manifestation, l’assemblée a levé le verre de l’amitié dans une ambiance sportive et conviviale.