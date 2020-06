Une nouvelle opposante annonce d'emblée la couleur au conseil municipal de La Turbie

Ravie d’intégrer un conseil municipal "pour la première fois de [sa] vie", Bernadette Keraudren a joué cartes sur table mardi. "Nous faisons partie de l’opposition (avec Jean-Philippe Gispalou, ndlr) mais nous ne sommes pas opposés à vous. Nous travaillons tous pour le bien du village et je n’aimerais pas que nous soyons considérés comme des pestiférés ou des gens à mettre à part. Nous travaillons pour la même chose, le bien-être de La Turbie."

Le maire lui demande alors quels signaux lui laissent penser ça ? Réponse : "J’avais l’impression que les gens s’écartaient…" "C’est une configuration spécifique, je n’approche pas plus mes conseillers municipaux que vous, rétorque Jean-Jacques Raffaele. Vous pouvez venir me dire bonsoir, je suis très soucieux et préoccupé par la situation, et vous avez peut-être l’impression que je ne vous vois pas, mais je ne suis pas dans cette optique."

"vous devez être une opposition constructive"



Puis le maire de passer un message. "Je me dis que la balle est au centre et qu’on commence notre mandat (...) mais votre remarque vaut dans les deux sens car je n’ai pas l’impression, en particulier sur les réseaux sociaux, que l’on va dans le sens dans lequel il faudrait aller (...). J’estime que vous ne pouvez pas être une opposition par principe mais vous devez être une opposition constructive."



De bonnes intentions qui ne tarderont pas à être mises à l’épreuve, puisque le prochain conseil municipal, dédié au vote du budget, interviendra dès le 10 juin.