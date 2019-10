"Une menace pour l’institution matrimoniale": l’archevêque Bernard Barsi refuse le "Pacs monégasque"

"Quand on légifère, il est nécessaire et responsable de savoir dépasser l’horizon à courte vue de l’instant politique ou de la simple tactique politicienne, pour se projeter dans l’avenir afin d’évaluer les évolutions institutionnelles possibles, voire inéluctables et leurs conséquences juridiques, psychologiques et morales. L’exemple des pays voisins où le “mariage pour tous” est arrivé à la suite d’une succession d’étapes méthodiquement calculées ne peut être ignoré, sans compter la surenchère sur les droits à la filiation (PMA, GPA, etc.). »

L’archevêque de Monaco vient d’adresser un courrier, dont nous avons eu connaissance, à Stéphane Valeri* avec une "réflexion critique", le 14 octobre, concernant les amendements faits par le Conseil national sur le projet de loi relatif au "contrat de vie commune" (CVC).

La loi, les élus nationaux l’ont toujours pensée et voulue comme un « Pacs à la monégasque » ; et ce dès 2013, quand la proposition de loi a été déposée par le groupe Union Monégasque.

Le processus législatif a avancé péniblement. Et aujourd’hui, à quelques jours seulement de la séance législative du 30 octobre où les discussions sur la dernière mouture du texte auraient pu aboutir à un vote, patatras! En englobant toutes les situations de cohabitation dans un seul et unique texte, le gouvernement a provoqué l’ire des conseillers nationaux qui ont largement amendé la copie pour revenir leur idée initiale de "Pacs à la monégasque".

Une idée qui n’est pas du tout du goût de Mgr Barsi. "Légiférer de manière spécifique en faveur de l’union libre va bien au-delà de la portée du texte. C’est mettre en danger la stabilité de nos institutions, en éloignant toujours davantage la législation monégasque de la doctrine de l’Église. C’est aussi mettre en difficulté la personne du Prince. »

Pas de « mariage pour tous"

Monseigneur Bernard Barsi entraperçoit les prémices du mariage homosexuel.

"Ce projet tel qu’il est amendé constitue une menace pour l’institution matrimoniale. (...) Créer une loi spécifique à la communauté de lit ne relève plus d’une réponse pragmatique, mais d’une volonté politique et idéologique: l’égalité des couples hétérosexuels et homosexuels qui ne pourra être atteinte, à échéance, que par la légalisation du mariage de personnes du même sexe."

Mais les conseillers nationaux, toutes couleurs politiques confondues, jurent qu’il n’a jamais été question de cela.

Le président du Conseil national est sans détours quand il répond, dans un courrier adressé ce mardi à Monseigneur Barsi, signé par les vingt-quatre conseillers nationaux et dont nous avons eu également connaissance.

On peut lire: "Les conseillers nationaux sont viscéralement attachés au respect de nos Institutions et de notre Constitution (...). Les amendements proposés par le Conseil national n’ont pas pour objectif de porter atteinte à l’institution du mariage. Tel aurait pu être le cas (...) si l’Assemblée s’était orientée vers l’octroi du mariage aux personnes de même sexe, ce qu’elle ne fera pas (...). La démarche du Conseil national est (...) pleinement cohérente, en distinguant ce qui doit être distingué, mariage et contrat de vie commune, et en scindant ce qui doit être scindé, l’union libre et la communauté de toit."

En signe d’apaisement, les élus vont faire une proposition de loi, présentée le 30 octobre, pour les communautés de toit (par exemple pour les frères et sœurs qui vivent ensemble), et repousser le cas de l’union libre au 2 décembre (lire ci-dessous). Ce faisant, ils estiment faire un pas vers Monseigneur Barsi.

"L’Eglise ne peut êtr eco-législateur"

Mais Stéphane Valeri tient en effet à rappeler: "Si l’article 9 de la Constitution implique, pour le gouvernement et le Conseil national, de tenir le plus grand compte de la position de l’Église, cela ne saurait conduire à une intervention directe de celle-ci dans le processus législatif aboutissant à l’édiction de normes de nature purement civile. (...) L’Église ne peut être considérée comme co-législateur au regard de la Constitution."

De son côté, le gouvernement ne veut pas, pour l’heure, réagir. Mais il fait savoir qu’il veut tout mettre en œuvre pour conjuguer le respect du choix de vie individuel et celui de l’ensemble des points de vue, sans stigmatisation.

Son rôle sera évidemment d’être médiateur entre le Conseil national et l’Église.





*Ont reçu copie de ce document le Souverain et son chef de cabinet, le Ministre d’État et le secrétaire général du gouvernement, tous les conseillers nationaux et de gouvernement.

Stéphane Valeri: "Il faut que les droits reconnus aux couples soient réels"

Pourquoi refuser d’englober toutes les situations en une seule loi?

Stéphane Valeri, président du Conseil national: Dans un souci de bonne volonté, les conseillers nationaux ont décidé de déposer une proposition de loi et de la voter dès le 30 octobre, afin de créer un contrat au sein d’une même famille, pour ce que l’on appelle la communauté de toit. Vous savez pourtant que nous pensons que très peu de personnes seront intéressées, puisque le Code civil répond déjà à ces préoccupations entre parents et enfants ou entre frères et sœurs. C’est véritablement un signe d’apaisement de la part des élus, et ce sera donc la première étape qui doit conduire par ailleurs à la reconnaissance de l’union libre pour tous les couples qui le souhaitent. Le contrat civil d’union libre sera très différent du mariage et ne portera en rien atteinte à cette institution. Nous préférerions deux textes différents, mais nous sommes des pragmatiques. Le gouvernement nous a clairement fait savoir qu’il retirerait le projet de loi actuel tel qu’amendé par le Conseil national, suivant en cela la demande de l’Archevêché, car il ne concerne que l’union libre. Donc nous sommes prêts à accepter une seule loi si elle comporte deux volets séparés, avec des droits distincts pour les couples et pour les familles, sans hypocrisie, car évidemment leurs relations sont différentes. Mais il faut aussi que les droits reconnus aux couples soient réels et protègent véritablement le partenaire dans les situations les plus difficiles de la vie, et notamment la maladie ou le décès.

Si aucune solution n’est trouvée, ne craignez-vous pas les conséquences en termes d’image au niveau du Conseil de l’Europe, voire les risques de condamnation au niveau de la Cour européenne des droits de l’Homme?

J’ai toujours cru en nos institutions qui permettent, si le gouvernement princier et l’Assemblée sont dirigés par des personnes responsables, de trouver un accord pour éviter toute crise politique. Je ne me place donc pas dans cette hypothèse. Mais il est évident que si le gouvernement refusait in fine la reconnaissance de l’union libre, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l’image internationale de Monaco.

Une réunion entre vous, Serge Telle et Mgr Barsi est-elle envisagée?

Je demande en effet rapidement une réunion. D’ailleurs, pour la faciliter, j’ai décidé de reporter au 2 décembre le débat prévu le 30 octobre, qui aurait conduit au retrait du texte par le gouvernement, pour laisser encore du temps à la concertation. Mais il n’y aura pas de nouveau report. C’est pour autant une nouvelle preuve d’apaisement de la part du Conseil national. Si malgré cela, aucun accord ne pouvait être trouvé, cela ne serait pas de notre responsabilité. Mais j’ai bon espoir pour tous les couples qui sont dans l’attente.