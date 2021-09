"Une idéologie délétère": un député azuréen fustige les maux de l’écriture inclusive

"Mixe li Présidenxe di li Républix, li langue françaiz, consacrexe par li Constitutionz, est aujourd’hui menacexe par di mouvementz universitairez…"

Ne vous fiez pas aux apparences : cette lettre, signée par le député Éric Pauget et adressée à Emmanuel Macron, n’est pas le fruit d’une soirée trop arrosée. Elle a été rédigée en version "bilingue" pour alerter le Président, non sans humour, sur "l’essor de l’écriture inclusive qui gangrène notre société."

Cette méthode, qui consiste à modifier les mots en plaçant, entre des points-milieu, la terminaison du féminin ("agriculteur·rice·s", "artisan·e·s", "commerçant·e·s") afin de mettre les deux sexes sur un pied d’égalité, l’inquiète.

"Protéger notre belle langue de ces dérives"

Pour l’édile antibois, "la langue française est menacée par des mouvements universitaires et associatifs portés par ceux qui désirent la fourvoyer. [...] Ce mouvement qui confine à l’idéologie la plus délétère [...] fragilise les fondements les plus sacrés qui cimentent notre République." Le parlementaire prie instamment le chef de l’État de "protéger, par des décisions fortes, notre belle langue de ces dérives."

Mercredi après-midi, l’ancien premier adjoint de Jean Leonetti précisait le contexte de sa missive : "Je n’étais pas spécialement au fait de cette problématique. J’en ai pris conscience, cet été, en discutant avec un stagiaire qui prépare l’Ena. Il m’a expliqué qu’on poussait les étudiants à adopter cette forme d’expression ! C’est intolérable."

Éric Pauget admet avoir "passé deux ou trois semaines", avec son équipe, pour "traduire" son texte en "version inclusive".

"C’est poussé à l’extrême", sourit le député, "mais c’est volontaire pour attirer l’attention."

"Ce courrier, c’est n’importe quoi !"

Sur ce point, mission accomplie. Diffusée mercredi, à l’aube de la journée mondiale de l’alphabétisation, sa lettre ouverte a fait le buzz. Jusqu’à attirer l’attention de Julie Neveux, normalienne, maître de conférences en linguistique à la Sorbonne, auteure de Je parle comme je suis (Grasset).

Qui ne mâche pas ses mots : "Ce courrier, c’est n’importe quoi ! Une parodie, une caricature absolue. Un seul terme est issu des propositions de certains partisans de l’écriture inclusive."

Mi-amusée, mi-agacée, la spécialiste trouve "dommage que cette question fasse une nouvelle fois l’objet d’une récupération politique. On ne fait pas avancer un débat en suscitant des sentiments négatifs avec des mots qui font peur – ‘‘menace’’, ‘‘danger’’... Il faut aussi rappeler que ‘‘l’idéologie délétère’’ dénoncée est, tout de même, fondée sur l’égalité entre les hommes et les femmes."

"Le français va continuer à évoluer"

Pour Julie Neveux, "Éric Pauget est complètement hors sujet. Il n’a jamais été question d’enseigner l’écriture inclusive aux enfants. Son utilisation n’est suggérée que pour les courriers collectifs à visée utilitaire – les offres d’emploi par exemple. C’est une option qui n’est imposée à personne."

À propos de notre langue "consacrée par la Constitution" qui « mérite d’être préservée » selon l’édile, la linguiste rappelle qu’elle n’a « jamais cessé de se réinventer. »

« Éric Pauget cite Jean de la Fontaine", conclut-elle. "Je vous invite à lire les éditions originales des Fables pour mesurer combien le français a évolué depuis le XVIIe siècle. Et ça va continuer, que ça nous plaise ou non."