Une collecte de fournitures fructueuse pour le PCF à Menton

Solidarité. C’est au nom de la solidarité que le PCF des Alpes-Maritimes, en collaboration avec l’association Tous citoyens et RESF, Réseau Éducation Sans Frontières des Alpes-Maritimes, a organisé une collecte de fournitures scolaires à Menton jeudi, de 17 h à 19 h, dans ses locaux, rue des sœurs Munet.

Initialement prévue lundi matin, et repoussée après la mobilisation de soutien du Parti Communiste Français aux facteurs de Roquebrune, la levée a finalement porté ses fruits. Au total, ce sont des dizaines de sacs remplis de feuilles, cahiers, stylos, feutres, cartables et autres qui ont été récoltés. Ainsi que 100 euros de chèques et espèces de donation.

Pensée pour « aider les familles non éligibles à l’allocation rentrée scolaire », cette action du PCF de Menton s’inscrit dans un projet global sur trois autres sites : Nice, Cannes et Grasse. La ville du parfum est d’ailleurs la dernière à organiser sa collecte, aujourd’hui même de 10 h à 13 h.

Acheminement et redistribution à Nice

Pour l’heure, l’ensemble de ces fournitures ont ou vont être acheminées vers Nice puis redistribuées par RESF 06 aux familles en grande difficulté mercredi 4 septembre, de 14 h à 17 h, et samedi 7 septembre, de 10 h à 12 h, au 6 rue Balatchano.

C’est la deuxième année que les trois organisateurs ont lancé leur appel. L’an dernier, 230 enfants démunis avaient reçu un kit de base de fournitures.