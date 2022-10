Un salon pour répondre aux inquiétudes des maires de la Côte d'Azur

"Mais à part ça, le métier de maire est passionnant !" Le rire de Bertrand Gasiglia éclate comme un tonnerre. Libérateur. Le premier magistrat de Tourrette-Levens vient de lister les "motifs d’inquiétude" qui tourneboulent ses 162 collègues azuréens.

Une énumération longue comme un jour sans pain. Ces problématiques seront évoquées au 5e Salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes, organisé le jeudi 13 octobre à Nice au Palais Nikaïa (1).

"Cette édition est dédiée aux territoires en action au service de la relance", précise Jean-Paul David, président de l’ADM06 (2). "Nous nous sommes longtemps focalisés sur le maintien des services publics, sans mesurer combien l’attractivité économique est un enjeu majeur. Quand on défend nos TPE-PME, on défend aussi nos écoles."

Crise après crise, les élus locaux ne cessent d’élargir leur ligne de front. "La pandémie a montré combien l’État a besoin de s’appuyer sur nous", souligne le patron des maires maralpins. "Les mains dans le cambouis, au final, c’est toujours nous qui les mettons."

"Nous devons nous serrer les coudes"

Bertrand Gasiglia complète : "C’est vrai pour les conséquences de la sécheresse qui frappe nos agriculteurs. C’est vrai aussi pour l’inflation qui impacte notamment nos cantines scolaires. L’épargne brute des collectivités ne cesse de baisser, ce qui va nous conduire à limiter nos budgets d’investissement. Et face à cela, nous ne recevons aucune aide. La Dotation globale de fonctionnement (DGF) accordée par l’État n’est même pas indexée sur l’inflation !"

Les édiles notent ainsi que, lorsque le gouvernement décide d’augmenter les salaires des fonctionnaires territoriaux, "c’est nous qui payons la facture".

"Tout cela dans un cadre juridique où, contrairement à l’État, une commune ne peut pas être en déficit", souligne Jean-Paul David.

"On va se retrouver dans une quadrature très compliquée à résoudre", observe Gérald Lombardo, maire du Rouret et vice-président délégué de l’ADM06. "Nous devons nous serrer les coudes pour faire face aux conséquences de la crise qui s’annonce."

Le 5e Salon permettra à l’ensemble des acteurs du service public de rencontrer les entreprises dont ils peuvent avoir besoin, mais aussi d’obtenir une aide logistique ou juridique pour faire face aux difficultés en germe pour les prochains mois.

1. Le Salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes est ouvert aux maires, adjoints, conseillers, présidents, élus locaux, décideurs publics et agents des collectivités. Jeudi 13 octobre de 8 heures à 18 heures à Nice au Palais Nikaïa à Nice. Renseignements : 06.10.21.62.29.

2. Association des maires et présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes.