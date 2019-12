Un nouveau parking public, situé avenue Paul-Doumer au cœur du quartier des Moneghetti à Beausoleil, a été inauguré samedi dernier par le maire Gérard Spinelli.

Ce parking souterrain dénommé « Victor Hugo » a pris la place d’un ancien bâtiment abritant une société de transport qui a longtemps fait partie du paysage du quartier, et offre maintenant 166 places de stationnement sur six niveaux. Il permet aux riverains de garer plus facilement leur véhicule, d’améliorer leur cadre de vie, et d’apporter une nouvelle dynamique aux commerçants du quartier.

Sur une idée du directeur d’école

L’aménagement de ces places de stationnement répond à une demande récurrente des habitants de Beausoleil, tout en évitant « le tout béton ». Car le parking n’est pas tout. Au-dessus, un jardin potager a été aménagé au milieu d’un parc d’enfants. Il a vu le jour notamment sur l’impulsion du directeur de l’école Paul-Doumer, Julien Sens-Olive, qui a voulu créer un lieu de vie et d’échanges pour toutes les générations du quartier.

L’idée est de favoriser un lien intergénérationnel entre les jeunes enfants de l’école primaire et de la crèche halte-garderie, les pensionnaires de la maison de retraite et les riverains, en venant jardiner ensemble. La mairie met ainsi à la disposition des riverains à la fois du matériel et de l’espace pour faire pousser légumes et plantes aromatiques, le tout alimenté en eau grâce à des panneaux solaires.

Des places de stationnement et un espace vert au cœur de Beausoleil : une belle initiative qui mérite d’être développée dans toute la ville.