Un "devoir moral de faire obstacle au RN". Six députés varois de la majorité présidentielle appellent à voter Renaud Muselier

Les six députés de la majorité présidentielle dans le Var ont lancé un appel pour faire barrage au Rassemblement national dimanche 27 juin, lors du second tour des élections régionales et départementales.

Dans un communiqué commun, Cécile Muschotti, Emilie Guérel, Fabien Matras, Valérie Gomez-Bassac, Sereine Mauborgne et Philippe-Michel Kleisbauer (MoDem) déclarent avoir "le devoir moral de faire obstacle au Rassemblement National. Notre position est simple : Renaud Muselier est le seul candidat républicain capable de gagner cette élection."

Les députés varois estiment également que le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, a fait à Toulon, première ville du département, un score trop élevé avec "seulement 698 voix de plus pour Renaud Muselier". "A l’échelle de la ville, c’est peu, trop peu."