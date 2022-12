Un budget record de 85 millions d'euros voté pour la mairie de Monaco

Ce jeudi soir, les élus du conseil communal de Monaco a adopté son budget pour 2023.

Il s'élève à 85 millions d'euros, précisément 85.329.000 euros. Il présente une hausse de 11,37 % par rapport à 2022 .

Un record qui s'explique par une dotation elle aussi inédite de l'État de Monaco, mais également par une augmentation des recettes et des dépenses de la cité.

Une importante hausse des charges du personnel



Ce qu'il faut retenir dans un premier temps sur ce budget avant d'être détaillé dans une prochaine édition : les produits de la commune augmentent d'un peu plus de 9% et s'élèvent à plus de 17 millions d'euros.

Les dépenses de personnel et de charges sociales augmentent de 11,75 % et s'élèvent à 52,6 millions d'euros. L'inflation et l'avancement, mais également la création de postes, expliquent cette progression importante des charges du personnel.