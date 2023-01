Ukraine, inflation, qualité de vie, Europe... Pierre Dartout dévoile sa feuille de route pour 2023 à la presse

Pierre Dartout, ministre d’Etat: "Restreindre les capacités de stationnement à Monaco, c’est un sujet difficile mais nécessaire"

Au terme de ses vœux, le ministre d’État a accepté de prolonger ses explications sur les questions de la mobilité, du numérique et de l’Europe.

Craignez-vous que la trémie prévue à Cap-d’Ail fasse partie des projets différés par Christian Estrosi du fait des finances exsangues de la Métropole Nice Côte d’Azur?

Je dois avoir un entretien avec M. Estrosi très prochainement parce qu’on ne peut bien sûr rien faire sans la France. Je rencontrerai également le ministre des Transports, Clément Beaune. C’est un enjeu important.

Vous évoquez une stratégie de mobilité à court terme d’une part ; à moyen-long terme d’autre part. C’est-à-dire?

Il y a des mesures du court terme qui sont "moins difficiles" à mettre en œuvre, qui exigent quelques aménagements mais pas des infrastructures très lourdes comme le métro.

Le court terme serait de casser quelques trottoirs ou élargir des voies dans Monaco?

Élargir des voies ou tout au moins restreindre les capacités de stationnement à Monaco. Cela peut être un sujet difficile d’explication, mais qui est à notre avis nécessaire. Il faut de la concertation pour par exemple faciliter le fait qu’il y ait des voies propres au transport en commun, surtout quand il fonctionne avec l’électricité.

On ne parle plus de tests mais de chantiers. Et sur le moyen-long terme et l’accès à Monaco?

Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles tant sur le plan budgétaire que sur le plan technique. Sur le plan budgétaire, on ne peut pas dire qu’on va mobiliser d’un coup de baguette magique plusieurs centaines de millions d’euros, voire plus! Plus d’un milliard d’euros pour construire telle ou telle structure. Il faut qu’on se mette d’accord avec la France sur le financement et, surtout, quelle est l’option - il y en a plusieurs sur la table - qui est la plus pertinente. Si certains considèrent que ce n’est pas suffisant, il y a d’ores et déjà le transport par la SNCF, il y a la route, il faut voir quelles sont les autres possibilités qui ne sont pas directement concurrentes mais qui apporteraient un plus et qui tiennent compte de l’évolution, c’est-à-dire du rythme de création d’emplois qui est important à Monaco chaque année.

Monaco bascule dans le tout-numérique sans que particuliers et professionnels n’aient une hygiène numérique suffisante. Ne craignez-vous pas pour la sécurité du pays?

Il y a des outils méconnus à Monaco, dont un logiciel gratuit pour particuliers et professionnels. Et vous avez totalement raison, seules 10% des personnes font appel à ce système de protection. Il faut que le risque de cyberattaques soit bien compris de tous. Il faut être bien conscient de la réalité et savoir que des outils existent, à nous de mieux communiquer.

2023 n’est pas une date butoir sur la question de l’association à l’Europe. C’est cela?

Il y a intensification de la négociation pendant l’année 2023 mais cela ne veut pas dire qu’on a le couteau sous la gorge. On engage d’ailleurs une étude pour nous dire quels seraient les inconvénients d’une non-signature.