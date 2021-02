Trump déclare la guerre au chef des républicains du Sénat américain

L'attaque est sans appel.

Jusqu'ici très discret depuis son départ de la Maison Blanche, le 45e président des Etats-Unis s'est fendu d'un rare communiqué, cinglant, pour marquer la rupture.

"Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus", a écrit l'ex-président, qui se présente en meilleur atout pour que son parti regagne le contrôle du Congrès en 2022. Et n'exclut pas de se représenter en 2024.