"Tout n'est pas à rejeter" chez Donald Trump, soutient Eric Ciotti

L'ancien président conservateur américain n'est "pas un modèle" mais "tout n'est pas à rejeter", a déclaré le député des Alpes-Maritimes sur France Info.

Il a cité "la baisse des impôts", "ce qu'il a fait sur la Corée", critiquant néanmoins "sa contestation des résultats" lors de l'élection présidentielle de 2020 qui l'a vu perdre contre le démocrate Joe Biden.

Au delà, M. Ciotti a estimé que quelle que soit l'issue du scrutin aux élections de mi-mandat, ce sera "d'abord America First" qui prévaudra.

"On a vu qu'il n'y avait pas grand changement dans la politique de Biden et dans celle de Trump vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France", a développé M. Ciotti, assurant que les Etats-Unis "nous vendent le gaz aujourd'hui à un prix quatre fois plus élevé qu'avant" et que "les Allemands achètent les armes américaines et pas les avions français".

"Ca appelle l'Europe et la France, je crois, à plus d'indépendance, à plus de force, à moins de suivisme des Américains", a-t-il relevé.

Les électeurs américains sont appelés mardi à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers de ceux du Sénat.