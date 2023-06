"Tourné vers les autres", "un homme rare"...: l'hommage unanime de Monaco à Albert Croesi

Quarante-huit heures après la disparition soudaine d’Albert Croesi, qui a succombé à une attaque cardiaque dans la nuit du 2 au 3 juin, l’émotion ne retombe pas en Principauté.

Et les messages de personnalités et d’anonymes se multiplient pour saluer la mémoire du conseiller interministériel auprès du ministre d’État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, qui n’avait pas son pareil pour humaniser les processus administratifs.

"Un homme de dialogue"

"C’était un serviteur de l’État, doué d’une forte personnalité et d’un franc-parler bien connu. Albert Croesi était toujours tourné vers les autres, c’était un ami. Homme de dialogue, il avait aussi permis de rapprocher les points de vue du Conseil national et ceux du gouvernement pour les sujets de cadre de vie, de mobilité et de nuisances liées aux travaux, en créant notamment une cellule information-communication. Celle-ci a permis en son temps à des services de l’administration qui ne se parlaient que peu, de se retrouver chaque semaine pour échanger et favoriser le travail de chacun pour le bien des Monégasques et des résidents", a déclaré la présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès.

Albert Croesi connaissait bien le Conseil national, en effet. En 2014, le président de l’époque, Laurent Nouvion, lui avait confié sa première fonction officielle, en le nommant responsable de la cellule de veille pour la priorité nationale, activée alors par les équipes de l’assemblée.

Dans un message cosigné par l’ensemble des élus, le Conseil communal a fait part aussi de son émotion. "Personnalité emblématique de la Principauté, activement impliqué dans la vie de son pays qu’il aimait tant, il s’est toujours engagé avec force et charisme dans chacune de ses missions, aussi bien dans ses activités en tant qu’entrepreneur que plus tard au sein du gouvernement princier".

Et Georges Marsan d’ajouter, "nous lui devons aussi cette semaine la magnifique organisation de la journée du 31 mai en hommage au prince Rainier III. Albert Croesi travaillait constamment sur de nouveaux projets d’événements à venir, toujours avec la farouche volonté de défendre et de promouvoir l’image et la culture de Monaco".

"Très grande disponibilité"

Pour Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer, "Albert Croesi était un homme rare, avec beaucoup de cœur et de courage, et avec qui j’ai beaucoup apprécié travailler dans mes anciennes fonctions. C’était aussi une personnalité qui s’impliquait totalement dans les missions qui lui ont été données. Je me souviendrai aussi de sa très grande disponibilité, Albert Croesi était toujours joignable pour qui avait besoin de lui parler. Énergique et proche de la population, nous étions très nombreux à l’aimer. Pour moi, c’était un personnage hors normes. Il va beaucoup nous manquer".

Il manquera aussi aux musiciens de l’Orchestre des Carabiniers, qui furent à plusieurs reprises ses complices lors de grands événements pour représenter l’image de Monaco à l’international.

"Après l’Exposition universelle de Dubaï, après trois éditions des Rencontres des fiefs, nous étions au travail pour la préparation du concert du 19 juin prochain à l’ONU avec Monsieur Albert Croesi qui nous quitte beaucoup trop tôt. Grand amoureux des artistes en général et premier fan de l’Orchestre des Carabiniers du Prince, il nous manque déjà".