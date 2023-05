Entre maîtres du monde, Pierre Richard superstar, le slip cette idée neuve…La Semaine vagabonde de Denis Carreaux

Lundi: Entre maîtres du monde

Mais que peuvent donc bien se raconter Elon Musk et Emmanuel Macron? Entre le patron de Tesla, Twitter et SpaceX et le chef des "Gaulois réfractaires", on imagine une relation empreinte d’admiration et de méfiance. Comment ne pourraient-ils pas être impressionnés par leurs trajectoires mutuelles? D’un côté, le nouveau maître du monde, inventeur génial, qui révolutionne l’automobile et part à la conquête de l’espace plus vite que les États eux-mêmes. De l’autre, ce Président fonceur qui entend laisser une trace dans l’histoire. La comparaison s’arrête là. Manager despotique, le milliardaire américain qui débarque dans la cour de l’Élysée dans ses gros SUV électriques ignore les bonnes manières, rigole de notre retraite à 64 ans et s’assoit sur le droit du travail. Les affaires étant les affaires, Musk et Macron raisonnent avant tout en fonction de leurs intérêts réciproques. Si les milliards de Musk peuvent ruisseler en France, tant mieux. Et inversement. C’est ça, l’amitié.

Mardi: Pierre Richard superstar

Longtemps boudé par le Festival car beaucoup trop populaire, Pierre Richard retrouve Cannes, ville dans laquelle il a passé une partie de son adolescence dans le quartier du Suquet, "cette petite Italie". Quel bonheur de le voir ainsi tout sourire, plaisantant avec le public au moment de monter les marches, embrassant Johnny Depp comme du bon pain, les yeux rieurs derrière ses immenses lunettes bleues assorties à son costume et à son écharpe. À 88 ans, l’ex-grand blond aux cheveux blancs n’en finit pas de rajeunir. Panoramix dans Astérix et Obélix: l’empire du Milieu, il est le duc de Richelieu dans Jeanne du Barry de Maïwenn, rôle pour lequel il s’est résolu à contrecœur à raser sa barbe de trente ans. "Pourquoi voulez-vous que j’arrête de m’amuser?", s’étonne le comédien-chanteur-vigneron qui prépare déjà son retour sur scène en 2024 dans un spectacle consacré à ses souvenirs avec Carmet, Blier, Depardieu. Encore une occasion de rajeunir.

Mercredi: La haine et l’indifférence

D’interviews télévisées en entretiens fleuves dans la presse écrite, Emmanuel Macron surcommunique, convaincu que la répétition des messages finira bien par payer. Son pari se révélera-t-il gagnant? Il est trop tôt pour le dire, mais on observe avec inquiétude le renforcement de deux sentiments dans l’opinion. La haine, qu’illustre l’odieuse agression du petit-neveu de Brigitte Macron, mais aussi l’indifférence, plus insidieuse mais pas beaucoup moins dangereuse. D’après un sondage Odoxa, 39% des Français n’ont pas suivi l’interview du chef de l’État lundi soir sur TF1, ni même cherché à s’y intéresser. Pour eux, le Président parle dans le vide. Résignés, ils ont dépassé le stade de la colère. Et perdu le chemin des bureaux de vote.

Jeudi: La révélation Rima Abdul Malak

Concert de casseroles à vous arracher les tympans, huées, banderoles… C’est protégée par un solide cordon de policiers que Rima Abdul Malak arrive au siège du Groupe Nice-Matin pour un "Face aux lecteurs". "J’en ai vu d’autres. J’ai vécu la guerre civile au Liban!", relativise la ministre de la Culture dans l’ascenseur qui la conduit à notre studio vidéo. Nommée il y a tout juste un an, l’ex-conseillère Culture de l’Élysée prend enfin la lumière depuis son coup d’éclat lors de la cérémonie des Molière. Femme de conviction, Rima Abdul Malak trace sa route avec sérieux et détermination dans un gouvernement où beaucoup échouent à imprimer leur marque. Une ascension qui commence à ressembler à une révélation.

Vendredi: Ça, c’est Cannes!

Déambulation dans les rues de Cannes en plein Festival. Plaisir de retrouver cette ambiance unique, cette pluie qui s’invite invariablement puis s’efface d’un coup pour laisser la place au soleil et aux reflets scintillants de la Grande bleue. On croise des festivaliers pressés, des pimbêches trop maquillées, des agents de sécurité zélés, des communicants infects (spéciale dédicace à ceux du chef Jean Imbert) et des badauds heureux. En dépit des critiques, Cannes sera toujours Cannes, premier événement culturel au monde dans une région où le cinéma s’épanouit. Les annonces du jour de la ministre de la Culture autour de la "Grande Fabrique de l’image" ne pourront que renforcer l’importance du 7e art à Cannes, qui fourmille de projets, comme à Nice, où la Victorine s’apprête à retrouver son lustre. Que de bonnes nouvelles.

Vendredi bis. Larmes de bonheur. Les Toulonnais attendaient cela depuis si longtemps! À l’image du Sud-Africain Cheslin Kolbe, ils sont nombreux ce soir, chez eux, devant l’écran du Zénith ou dans les bars, à verser une larme à 22h48 après la victoire éclatante du RCT en Challenge Cup. Ce succès fait un bien fou à toute la ville qui bascule dans l’hystérie collective, au son des klaxons et du Pilou-Pilou devenu hymne national le temps d’une nuit de folie.

Samedi: Le slip, cette idée neuve

Quoi de neuf cet été? Le slip de bain. C’est l’information capitale relayée par Le Figaro. Délaissé par les mâles qui lui préféraient les shorts plus amples et plus discrets quant aux contours de leurs attributs, le bon vieux maillot de bain en nylon et élasthanne fait son grand retour. Moulant à souhait, le slip de bain est aussi écologique car économe en matières premières. Ce petit bout de tissu minimaliste fait déjà les affaires des grandes marques de swimwear, ravies de constater qu’il n’est plus seulement l’apanage des athlètes de haut niveau. Les experts du slip insistent d’ailleurs sur un point essentiel: plus le maillot est court, plus le corps doit être musclé. L’histoire ne dit pas si cela vaut aussi pour le string.