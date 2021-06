Thierry Mariani: "Si vous n'allez pas voter dimanche prochain, rien ne changera dans vos vies"

C'est depuis Le Pontet, dans le Vaucluse, que le candidat RN s'est exprimé dimanche soir après la proclamation des premiers résultats, qui le donnent légèrement en tête des voix dans la Région Paca, juste devant le candidat LR Renaud Muselier, président sortant. Sa principale réaction fut d'enjoindre les électeurs à aller voter au second tour, après une abstention record (68% dans toute la France).

"Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection. Il apparaît clair que c'est notre liste qui en est la première victime. Vous êtes des centaines de milliers à vouloir que ça change, mais le changement, c'est votre responsabilité (...) Voulez-vous être la seule région de France à offrir une victoire à Emmanuel Macron? Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, rien ne changera dans vos vies ", a-t-il déclaré. "Tout ça n'est pas une fatalité, c'est à vous de décider, si vous n'allez pas voter dimanche, tout continuera comme avant. Si vous allez voter, un vrai changement est possible (...) Tout ne dépend que de vous, Ne laissez personne décider à votre place", a conclu le candidat RN lors de son allocution dimanche soir peu avant 23h.

Les sondages donnaient la liste RN de Thierry Mariani largement en tête au premier tour en Paca, et vainqueur face au sortant LR Renaud Muselier au second tour. Avec le maintien annoncé au second tour du candidat de l'union des gauches et des écologistes, Jean-Laurent Félizia, le second tour est très ouvert.