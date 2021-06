Thierry Mariani conforte son avance aux régionales, selon un nouveau sondage

Dans l’hypothèse d’une triangulaire, si la liste conduite par Jean-Laurent Félizia (EELV-PS-PCF-Génération.s) décidait de se maintenir, Mariani serait élu en ralliant 46% des suffrages, devant Muselier (36%) et Félizia (18%).

Les projections pour le premier tour sont stables : Mariani est crédité de 43% des intentions de vote, devant Muselier (33%), Félizia (16%), Chuisano (3,5%, DLF) et Governatori (3%, Cap écologie et le Parti animaliste). Les quatre autres prétendants gravitent à plus ou moins 1%.

BVA note que l’image du président sortant de la Région est en demi-teinte. "Le bilan de Renaud Muselier est mitigé", souligne l’étude. "Seuls 37% des habitants sont satisfaits, contre une proportion équivalente qui ne le sont pas (39%) et 24 % qui ne se prononcent pas."