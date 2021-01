Territoires de progrès se structure dans les Alpes-Maritimes

Dirigé par l’ancien député Gilles Savary, fort d’une dizaine de ministres, d’une cinquantaine de parlementaires et de 10 000 adhérents à jour de cotisation, il s’efforce d’essaimer sur les territoires. Dans les Alpes-Maritimes, il se structure autour de sa déléguée départementale Chantal Maimon, élue à La Colle-sur-Loup, de Marc Concas, ancien conseiller général socialiste, aujourd’hui conseiller municipal niçois élu sur la liste de Christian Estrosi, de Christophe Tukov, magistrat et enseignant à Sciences-Po, et de Khaled Ben Abderrahmane, chef d’entreprise niçois venu lui aussi du PS, qui fut le premier coordinateur d’En marche dans le département et qui est le porte-parole maralpin de Territoires de progrès. Ce dernier a répondu à nos questions.

L’ADN de Territoires de progrès ?

C’est la social-démocratie. Le parti fédère les progressistes appartenant à ce qu’on appelait la gauche réformiste. C’est l’ADN à l’origine du macronisme. Au départ, ce mouvement voulait faire travailler les progressistes de gauche et de droite. Les gens de droite, peu nombreux à l’origine, ont pour beaucoup rejoint En marche après la conquête du pouvoir. Et la majorité de gauche a pu se sentir écartée dans les décisions importantes, au profit d’une gestion du pays perçue comme droitière. Territoires de progrès regroupe donc derrière Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt une sensibilité plutôt de gauche qui veut peser sur la politique du gouvernement et les futures échéances.

Entre le PS et LREM, il existe vraiment un espace politique ?

L’espace est immense, parce que le PS ou ce qu’il en reste ne trouve plus d’écho dans la société civile. Il a porté un idéal de gauche qui s’est éteint au fil du temps et

a laissé un vide. LREM n’est pas non plus perçu comme un mouvement capable

de défendre les aspirations progressistes. À tort ou à raison, c’est un mouvement vu comme technocratique, au service d’une conquête nationale, d’un idéal européen, mais sans ancrage au niveau local.

Comment expliquez-vous cette difficulté du macronisme à s’implanter localement ?

Par deux raisons. D’abord la verticalité. En marche s’est créé par le haut et non par la base. C’était un nouveau parti sans élus locaux. Ceux qui l’ont rejoint manquaient d’expérience et de relais de terrain. La seconde raison tient à un mode de gouvernance peu démocratique, pas assez appuyé sur les remontées du terrain. C’était la force d’Emmanuel Macron lors de sa conquête du pouvoir et c’est là que LREM a ensuite péché.

"Cette période inédite conduit à mettre de côté les intérêts partisans"

Vous voulez peser lors des prochaines échéances électorales. De quelle façon ?

Aujourd’hui, étant un parti nouveau, on ne pourra réussir sans alliances. Nos partenaires naturels sont ceux qui soutiennent l’action gouvernementale : LREM, le Modem, Agir. Nous devons nous employer à construire une maison commune la plus large possible.

Les macronistes doivent-ils faire liste commune avec la droite aux régionales ?

La position nationale est de laisser les choses se décanter, en n’excluant ni de travailler avec les sortants ni de présenter une tête de liste. À titre personnel, dans cette période inédite qui conduit à mettre de côté les intérêts partisans pour aider à un rebond collectif avec des gouvernances d’intérêt national, la seule limite, ce sont les extrêmes. On peut être de droite comme de gauche et œuvrer ensemble efficacement.

Vous êtes assez critique avec LREM. Votre soutien à Emmanuel Macron à la présidentielle va-t-il malgré tout de soi ?

Autant je suis critique sur LREM, autant je reste un fervent défenseur d’Emmanuel Macron et de l’action gouvernementale. Des réformes étaient nécessaires et doivent aller à leur terme. La façon dont a été gérée la crise et dont ont été défendus les intérêts de la France dans le monde me rend très fier. Ma critique ne porte pas sur le macronisme mais sur la dérive droitière de LREM, qui est d’ailleurs plus une impression quand on rentre dans le fond des sujets. Macron ne fait pas une politique de droite, même si elle est parfois perçue comme telle.