Supprimer les notes à l'école, instaurer une démocratie directe... Votez pour la meilleure proposition de nos lecteurs dans "Moi, Président"

Vous avez été nombreux à jouer le jeu et à partager avec nous ce qui vous préoccupe le plus. Certains ont détaillé leurs choix, d'autres ont été plus brefs. Dans tous les cas, nous avons un lot intéressant de réflexions et d'idées que nous partagerons largement, sur notre site Internet, au fil des semaines.

Parmi les grands thèmes relevés à l'occasion de cette première salve de propositions: l'emploi, les seniors, la justice, la santé, l'immigration, la politique carcérale, le chômage, la retraite... Il a fallu procéder à une toute première sélection. Relever cinq suggestions pour vous les soumettre. Dans un second temps, nous nous engageons à décortiquer celle qui vous semble la plus pertinente.

Nous allons ensemble, tâcher de prendre un peu de hauteur sur ce temps fort de la vie politique de notre pays. Et ainsi dresser un programme riche et complet qui vous ressemble.

A vous de jouer, et de procéder au tout premier vote de cette longue série.