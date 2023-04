Suivez en direct et vidéo l'interview d'Eric Zemmour au groupe Nice-Matin

Eric Zemmour est sur le plateau du Groupe Nice-Matin, ce lundi à partir de 11h30. Il répond en direct aux questions sur l’actualité - notamment les fusillades qui ont fait au moins trois morts, cette nuit, à Marseille - et sur son dernier livre, Je n’ai pas dit mon dernier mot (éditions Rubempré), en tête des ventes depuis sa sortie.

Un live à suivre en direct sur tous les sites du Groupe, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

De passage dimanche à Cogolin, dans la 4e circonscription du Var où il a obtenu 23,19% des suffrages exprimés aux législatives, l’ancien polémiste sera en dédicace à Nice, ce lundi à l’hôtel Westminster, à partir de 17 heures. Et à Cannes, le mardi 4 avril, à l’hôtel Best Western Plus, à partir de 16 heures.