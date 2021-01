Stratégie vaccinale: "Les Pieds nickelés au pouvoir" selon Eric Ciotti

"Ce sont vraiment les Pieds nickelés au pouvoir. Ce gouvernement s’est planté sur les masques, puis sur les tests et il est maintenant en train de passer au travers de l’étape de la vaccination, ce qui va retarder d’autant l’immunité collective et la reprise d’une vie normale. On assiste, une fois de plus, à un manque d’anticipation qui risque de s’avérer tragique."

Le député LR des Alpes-Maritimes n’a pas obtenu que le ministre de la Santé vienne s’exprimer devant l’Assemblée nationale sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Il s’agace d’autant plus du tirage au sort de trente-cinq citoyens pour évaluer cette stratégie.

"Un écran de fumée ahurissant, juge-t-il, qui dénote d’un total mépris pour la représentation nationale. Aussi sympathiques soient ces personnes, il n’appartient pas à quelques Français tirés au sort de se prononcer sur le bien-fondé de la stratégie vaccinale retenue par les autorités gouvernementales. C’est le rôle et le devoir de la représentation nationale. Nous sommes dans de la pure communication, au degré zéro de la politique. Les Français ont besoin d’avoir confiance dans leurs dirigeants, pas qu’on leur agite des hochets !"

Nouvel appel pour entendre Olivier Véran

Ce lundi, Éric Ciotti et Damien Abad, vice-président de la Mission d’information sur la gestion de l’épidémie, comme ils l’avaient déjà demandé la semaine dernière à Julien Borowczyk, président LREM de ladite Mission, ont adressé cette fois un courrier à Richard Ferrand, le président de l’Assemblée, pour lui demander "solennellement" l’audition du ministre de la Santé au Palais-Bourbon.

"Il est de la responsabilité impérieuse de la Mission d’information de faire toute la lumière sur la logistique anticipée par le ministre de la Santé pour offrir aux Français, au même titre qu’à leurs partenaires européens, une stratégie vaccinale convaincante par sa rapidité et son efficacité", écrivent-ils.