Stéphane Vojetta a sa réélection dans le viseur

C’est un homme pressé. Une réunion publique à Monaco hier, une à Lisbonne ce jeudi, un live samedi depuis l’Espagne. La campagne de second tour bat son plein pour Stéphane Vojetta. Le député sortant LREM de la cinquième circonscription des Français de l’Étranger a créé la surprise dimanche soir en finissant deuxième avec 6.123 voix au premier tour des élections législatives. Derrière le candidat Nupes Renaud Le Berre (6.942 voix) mais loin devant Manuel Valls (4.024 voix), investi par la majorité présidentielle, qui n’a pas réussi son pari.

Pour le député sortant qui a remplacé en 2021 Samantha Cazebonne élue sénatrice, après avoir été son suppléant trois ans, c’est une première victoire dans une circonscription qu’il connaît bien et qui englobe l’Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Une Principauté où il a rencontré hier une poignée de Français résidents venus faire entendre leurs doléances au député. Et les inviter à prendre part plus massivement au vote.

Vous n’aviez pas eu l’investiture de votre famille politique au profit de Manuel Valls. L’ancien Premier ministre battu, vous voici redevenu fréquentable pour la majorité présidentielle qui appelle désormais à voter pour vous. Qu’est-ce que ça change?

C’était un mauvais calcul électoral de ne pas me donner cette investiture au départ. J’ai toujours dit, d’après ma connaissance des Français de la circonscription, que Manuel Valls ne pouvait pas gagner cette élection à cause de l’image problématique qu’il a auprès des Français d’Espagne. J’ai démontré avoir eu raison et j’ai réussi en candidat libre, en restant un député sortant de la majorité présidentielle. Ce qu’apporte cette clarification désormais, c’est qu’elle confirme ce que j’ai dit depuis le début de cette campagne: une fois élu député je n’aurais aucun problème à réintégrer la majorité présidentielle. C’est mon objectif depuis le départ et c’est acté.

Votre premier déplacement dans cette campagne de second tour est pour les Français de Monaco, alors qu’on peut imaginer que vos ressortissants qui vivent en Principauté se sentent un peu moins Français de l’Étranger qu’ailleurs dans le monde?

Peut-être, car il y a cette proximité de la France qui fait qu’on n’a pas les mêmes problématiques qu’en Espagne ou au Canada. En revanche, lors de mes visites j’ai toujours relevé les mêmes questions autour de la fiscalité, du logement, de la présence consulaire française qui pourrait être remise en question par la France et je pense que ce serait une très mauvaise idée.

Il y a, en effet, beaucoup de strates de représentations de la France à Monaco: un ambassadeur, un ministre d’État qui est Français, des accords bilatéraux particuliers entre les deux pays. Quelle place reste-t-il pour un député?

Je vois ce rôle comme un travail d’équipe. Monaco est un pays enclavé dans un département français. Il faut travailler en collaboration avec les communes limitrophes et les députés du département voisin pour échanger sur des problématiques partagées par les deux pays: le logement, les transports, la fiscalité. On a besoin de cette collaboration.

Sur la question du logement précisément, qui fait défaut pour nombre de Français établis en Principauté, la solution pourrait être partagée avec la France?

Ce n’est pas simple, les limites géographiques sont ce qu’elles sont. Mais des options sont étudiées: des zones franches, de possibles investissements de la France à Monaco. Il faut étudier cela avec la vision de l’intérêt des Enfants du Pays mais aussi une vision réaliste des moyens de financement de ce genre d’opérations. Les parties prenantes doivent y trouver leur intérêt. Si on laissait uniquement les intérêts financiers parler, tout le monde construirait du logement de luxe. Et les Français de Monaco continueraient à être marginalisés sur ces questions de logement. Il faut se mettre autour de la table – les collectivités, des investisseurs privés – et débattre d’un sujet qui irait dans leur intérêt.

Dimanche dernier, à peine 10% des Français de Monaco se sont déplacés aux urnes. Une participation démotivante?

Non, si on se démotive pour ça il faut arrêter la politique [sourire]. Au contraire, il y a une marge de progression. En 2017, cette élection avait atteint une participation de 16%. Cette fois, elle est de 25% avec le retour du vote électronique. Les Français de Monaco ne se sont guerre intéressés au vote électronique, alors que l’on a vu qu’il pousse la participation vers le haut. Si j’ai un message à leur faire passer c’est qu’ils s’assurent qu’ils ont bien reçu leur mail du ministère des Affaires étrangères et prennent 3 minutes dès vendredi et jusqu’au mercredi 15 juin pour voter et s’impliquer dans cette élection.