Stéphane Valeri réélu à l'unanimité président du Conseil national de Monaco

Tous unanimes, les vingt-trois (Franck Julien était excusé pour son absence pour raison professionnelle., ndlr) élus du Conseil national ont réélu le président Stéphane Valeri et la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès; tout comme les présidents de commissions.

Chaque année, le rituel est le même: il s’agit, pour les conseillers nationaux, de voter le renouvellement du bureau. Une façon de redonner, ou non, leur confiance. Et cette année encore, au-delà des divergences entre majorité et minorité, la Haute assemblée s’est montrée unie et soudée.

Après l’ouverture de la séance par le doyen Daniel Boeri, le président a pris la parole.

"Un mandat

qui compte double"

Stéphane Valeri voit dans ce vote la marque d’"un soutien constant et loyal depuis le début de notre mandat en 2018".

Alors que la crise sanitaire perdure, il a insisté sur l’importance de se serrer les coudes. "Si Monaco a mieux traversé cette période historique que beaucoup d’autres pays, c’est aussi parce que nous avons été capables de travailler dans l’unité des institutions avec le gouvernement. Sous l’autorité du Prince souverain, c’est l’État monégasque tout entier, qui a démontré toute sa force et son efficacité, pour le bien des Monégasques, des résidents, des acteurs économiques et des salariés de la Principauté. »

Et Stéphane Valeri de lancer : « C’est un mandat qui compte double. Non seulement il aura fallu faire avancer des dossiers cruciaux, mais en plus, tout ceci aura été bouleversé par une crise sanitaire longue et sans précédent."

Alors que les prochaines élections nationales auront lieu dans moins d’un an, le discours du président avait, mardi soir, des allures de bilan.

1.500 logements en quinze ans

Sur le logement, "priorité nationale absolue", un coup d’accélérateur a été mis avec le Plan national logement voulu par le Prince en 2019 et qui aboutira à 1.500 créations de logements en quinze ans. "L’an prochain, tous les foyers monégasques dont la situation le justifie seront bien logés dans leur pays."

Stéphane Valeri confirme que, parallèlement, les Enfants du Pays pourront ainsi se loger dans le secteur protégé.

Mais ce qui a marqué la mandature, ce sont aussi des évolutions législatives pour la société d’aujourd’hui : dépénalisation de l’avortement, contrat de vie commune, reconnaissance des "pratiques non conventionnelles participant au mieux-être", lutte contre les agressions faites aux femmes et contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, loi sur la transmission de la nationalité après vingt ans de mariage contre dix ans auparavant…

SBM: les jeux à une place historique et stratégique

Mais le travail législatif à faire se poursuit. Dans les prochains mois, les textes les plus importants concerneront le "RGPD", sur la protection des données personnelles, sans laquelle Monaco ne pourra pas échanger efficacement avec le marché européen, la protection des droits des femmes, la modernisation du statut des fonctionnaires,...

Stéphane Valeri s’est réjoui également que la SBM ait remis les jeux à une "place historique et stratégique qui doit être la leur. De manière générale, il y a beaucoup à faire pour développer encore nos recettes par les performances économiques de nos monopoles concédés."