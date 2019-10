Stéphane Valeri à Strasbourg: "Le Conseil de l’Europe n’est pas l’Union Européenne"

"C’est une institution européenne humaniste, qui met les droits de l’homme et la démocratie au cœur de ses actions, alors que l’Union Européenne est une organisation économique et réglementaire".

Lors de réunions bilatérales, le président du Conseil national et sa délégation ont notamment rencontré les présidentes des assemblées de Suisse et d’Andorre, pays qui, comme Monaco, sont actuellement en négociation avec l’Union Européenne. Avec des paramètres bien différents pour la Suisse et sa présidente du Conseil national, Marina Carobbio Guscetti, puisque la confédération a déjà des accords sectoriels lui permettant d’assurer ses importantes exportations dans la pharmacie, le luxe et l’industrie.

Stéphane Valeri s’est également entretenu avec le Président du Sénat français Gérard Larcher (qui lui avait remis les insignes d’officier de la Légion d’Honneur en mars dernier à Monaco), ainsi qu’avec le sénateur Jean Bizet, membre de la commission des Affaires européennes du Sénat.

À Chypre en novembre

Par ailleurs, dans la perspective de la future conférence des présidents de parlement des petits États d’Europe*, qui se tiendra à Chypre du 24 au 26 novembre prochains, tous les présidents des assemblées des neuf petits États se sont retrouvés pour définir l’ordre du jour de cette rencontre parce qu’"ensemble, la voix des petits pays porte bien plus".

*Andorre, Chypre, l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro et San Marin.

La délégation monégasque à Strasbourg