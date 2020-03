Stéphane Manfredi dévoile sa liste et ses 34 colistiers pour les élections municipales de Beausoleil

Trente-quatre noms. Trente-quatre visages. Autant de parcours de vie différents. Ce mardi soir au Centre culturel prince Jacques, Stéphane Manfredi a présenté les trente-quatre colistiers qui figurent sur sa liste «Soyons fiers de Beausoleil». Autant d’hommes et femmes, âgés de 20 à 82 ans, prêts à en «découdre» sur le terrain politique dans une rude campagne qui touche presque à sa fin.

«Tous nos colistiers sont des Beausoleillois, justifiant d’une résidence non fictive sur la commune, explique la tête de liste, rappelant, au passage, l’ensemble des critères pour être éligible. Ils sont issus de tous les quartiers de Beausoleil. Et cela était important pour que nous puissions représenter la totalité des habitants et leurs différentes préoccupations, lesquelles sont différentes selon où ils habitent.»

«Je ne renoncerai pas»

Une liste qui, selon le candidat sans étiquette, «reflète la diversité de notre commune mais aussi un large horizon socioprofessionnel, qui reflète cette ville cosmopolite au-delà des nationalités, au-delà des croyances, au-delà des origines. Il était important pour moi de respecter ce métissage qui est une réalité beausoleilloise et qui fait la richesse de notre ville. Nous ne voulions pas le nier.»

Sans surprise - on le savait depuis l’inauguration de la permanence - on retrouve en haut de la liste, Lucien Bella, l’ancien adjoint à l’Environnement de Gérard Spinelli. Tout comme Sylvaine Pagani, ancienne conseillère municipale de la majorité. Lucien Prieto, seul élu à siéger dans l’opposition, a lui aussi choisi le camp de Stéphane Manfredi. Pour le reste, on retrouve des actifs, des étudiants, des retraités. Mais aussi Sandrine Cavallère, la sœur du candidat, qui, s’il est élu, apportera son expertise pour les finances. Un large panel, comme dans toutes les listes de France et de Navarre, pour représenter des compétences diverses et ratisser large électoralement parlant. «Ils incarnent la force du changement. D’après ce que j’entends dans la rue, celui-ci est souhaité», poursuit le candidat avant de rendre hommage à Robert Vial, ancien maire de Beausoleil de 2001 à 2008. «Il s’est pris des coups de bâton. Moi, ça fait neuf mois que j’en prends aussi. Je ne lâcherai rien, il reste dix jours. Et ce n’est ni le chantage, ni les menaces, ni la diffamation qui me feront renoncer à cette candidature, martèle Stéphane Manfredi, guère avare en tacles durant cette soirée. Nous ne sommes pas dans une société de voyous. A Beausoleil, nous n’en voulons plus!»

La liste

1. Stéphane Manfredi, 49 ans, tête de liste

2. Christine Mathieu, 55 ans, retraitée

3. Lucien Bella, 80 ans, retraité

4. Sandrine Cavallère, 46 ans, comptable

5. Patrick Bosso, 65 ans, retraité de la police de Monaco

6. Maëva Coradini, 33 ans, aide à domicile

7. Alex Barbero, 53 ans, gestionnaire de travaux

8. Nicole Moraleda, 52 ans, fonctionnaire

9. Romain Carneiro, 32 ans, entrepreneur dans le bâtiment

10. Sylvaine Pagani, 61 ans, secrétaire de direction

11. Marco Fraval, 42 ans, concierge

12. Laura Huguet, 27 ans, mère au foyer

13. Didier Bella, 52 ans, chef d’entreprise

14. Marie-Thérèse Da Silva Freitas, 46 ans, employée dans le service aux particuliers

15. Lucien Prieto, 65 ans, technico commercial retraité

16. Sabine Aziza Er-Ridouani, 35 ans, infirmière au pôle pédiatrique du CHPG

17. Léonardo Bollori, 61 ans, ancien restaurateur

18. Manuella Orrengo, 42 ans, cuisinière

19. Joseph Coradini, 77 ans, retraité plombier

20. Myriam Palomba, 58 ans, secrétaire médicale

21. Roméo Mendes Cardoso, 26 ans, étudiant en économie

22. Lisa Marchese, 27 ans, assistante d’éducation

23. Jocelyn Jurad, 48 ans, chef d’entreprise (coach sportif)

24. Laure Pierre, 40 ans, employée dans le commerce d’équipements sportifs

25. Armando Dimasi, 69 ans, gérant d’un snack-bar

26. Delphine Sarzi Amade, 42 ans, autoentrepreneur

27. Loris Tardivo, 46 ans, employé en restauration

28. Florence Dabin, 50 ans, employée à La Poste de Monaco

29. Filipe Machado Gomes, 34 ans, technicien dans le BTP

30. Alexia Mathieu, 20 ans, éducatrice spécialisée

31. Emmanuel-Albert Orrigo, 38 ans, chasseur coursier administratif

32. Rosàrio Da Silva Costa, 52 ans, sans emploi

33. Léon Biancheri, 82 ans, retraité

34. Nadia Lupi, 56 ans, auxiliaire médicale

35. Claude Mangosio, 74 ans, retraité taxi à Monaco.