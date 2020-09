Sécurité, relance économique, Covid-19: les premiers mots du nouveau chef du gouvernement de Monaco

"J’ai répondu oui immédiatement"

Pensiez-vous qu’un jour, vous vous retrouveriez à la tête du gouvernement de la Principauté de Monaco?

Non, je ne m’y attendais pas. J’ai été surpris quand on m’a fait cette proposition, qui m’a tout de suite passionné. J’ai répondu oui immédiatement. Pour moi, mais aussi pour toute ma famille, c’est un grand honneur, une grande fierté d’avoir été nommé par le Prince ministre d’État, chef de son gouvernement.

Pourquoi vous? Le fait que vous ayez croisé le souverain à plusieurs reprises a-t-il pu plaider en votre faveur?

J’ai effectivement rencontré le prince Albert à plusieurs reprises: quand il est venu à Bordeaux – j’étais préfet de la région Aquitaine –, puis lorsque j’étais préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je lui ai fait une visite de courtoisie en février 2018, puis à d’autres occasions durant cette période. J’ai toujours apprécié le contact avec lui. C’est extrêmement motivant de travailler sous les ordres de cette personnalité.

Votre parcours, peut-être, lui a plu, aussi…

C’est plus au souverain qu’il faut poser la question. Je suppose que mon expérience, dans des territoires différents, notamment méditerranéens puisque j’ai été préfet de trois départements bordant la Méditerranée, a pu jouer. Et puis le préfet est un homme polyvalent. Je porte un intérêt sur la sécurité, les questions économiques, les liens avec les entreprises, auxquels j’attache la plus grande importance, les enjeux environnementaux qui sont vitaux, la nécessité de concilier au mieux l’environnement et l’économie… J’ai également été directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, et délégué à l’aménagement du territoire. Je connais à la fois les questions politiques, de relations avec une assemblée, et d’attractivité d’un territoire.

Vous, l’enfant de la République française, ancien élève de l’École nationale d’administration, qui a fait sa carrière dans la haute administration française, comment avez-vous vécu la cérémonie de prestation de serment devant le souverain?

Nous avons été très émus, mon épouse, mes cinq fils et moi. Nous tenions à être tous présents à ce moment-là. C’était impressionnant par la solennité, mais aussi la sobriété et la simplicité de cette cérémonie. Ce n’est pas contradictoire. Ce moment engage solennellement celui qui prête serment, puisqu’il jure devant un souverain. C’est un moment fort, extrêmement important pour nous tous, et pour moi particulièrement. J’ai été très ému, et à la fois très heureux et très fier. Je suis très reconnaissant au Prince de m’avoir désigné.