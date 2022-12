SBM, préservatifs, parkings publics... Ce qu'il faut retenir des échanges entre les conseillers nationaux et le gouvernement princier de Monaco

La visite des négociateurs avec l'UE créé des remous

L’affaire a suscité un vif échange entre élus et exécutifs vendredi soir. Échange entamé par Fabrice Notari, qui a reproché au gouvernement "le manque de considération pour notre assemblée" qui n’avait pas été prévenu de la visite des négociateurs avec l’Union Européenne pour Andorre et Saint-Marin. Visite que les élus disent avoir apprise dans les colonnes de Monaco-Matin (notre édition du 7 décembre).

"Le Conseil national aurait été intéressé d’avoir cette information, même si la négociation ne fait pas partie de ses prérogatives", continue Fabrice Notari, déplorant "ce manque d’informations" et laissant entrevoir "une impasse" le jour où le Conseil national devrait voter un éventuel texte d’accord avec l’Union européenne. Une position soutenue par Brigitte Boccone-Pagès, en remettant une couche et rappelant au ministre "qu’un coup de fil ou un courrier adressé au Conseil national dans les jours précédant la visite" aurait été plus enclin.

Une bronca entendue par le gouvernement princier. "Nous prenons acte de votre sentiment" tempère le ministre d’État, pensant que la réunion avait été évoqué lors d’une présente commission entre élus et gouvernement. "C’était une simple réunion entre trois équipes de négociation, ce n’est pas un élément de négociation avec l’Union européenne. Cette rencontre a été utile, elle nous a permis de mieux-être informés sur l’état d’esprit dans lequel ils opèrent. Nous sommes animés par la même volonté de servir au mieux les intérêts des trois Etats via une négociation à la fois au niveau politique et technique qui donnera lieu à un accord ou pas. Nous prévoyons les deux hypothèses en respectant le principe des lignes rouges défini par le souverain. Nous n’avons pas d’intérêt à faire de cachotteries au Conseil national et cette réunion ne comportait pas d’infos qui pouvaient modifier votre vision de la négociation".