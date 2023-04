Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Jeunesse et au Service national universel, s’explique sur son coming out

Invitée ce jeudi de Face aux territoires, l’émission de Cyril Viguier en partenariat avec le groupe Nice-Matin sur TV5 Monde, la secrétaire d’État à la Jeunesse et au Service national universel Sarah El Haïry est revenu son son récent coming out.

Elle avait évoqué son homosexualité au détour d’une interview au magazine Forbes, expliquant en réponse à une question sur la violence des réseaux sociaux: "quand ma famille ou ma compagne sont touchées, ça me fait de la peine".

"C’est pour cela que certains vont jusqu’au suicide"

Sur le plateau de TV5 Monde, Sarah El Haïry a précisé qu’on ne pouvait pas lui "faire le reproche, quand on pose une question, de répondre en toute honnêteté. J’aurais dit la même chose en parlant de mon mari, de mon mari, ou j’aurais pu utiliser une expression non genrée. Cela aurait été grave. C’est exactement cela qui fait que des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons vont parfois jusqu’au mal-être, jusqu’au suicide. On m’a fait le reproche de faire diversion, d’allumer un contrefeu. C’est gravissime."