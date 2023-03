Sans opposant mais avec un électorat à reconquérir, le maire sortant Georges Marsan brigue un 6e mandat à Monaco

En sollicitant un sixième mandat, il dépasse le record de Jean-Louis Médecin. Après vingt ans à la tête de l’institution communale, Georges Marsan, le maire sortant, et son équipe remettent leur mandat dans les mains des électeurs monégasques appelés aux urnes le 19 mars. Treize jours seulement avant le suffrage, la liste L’Évolution communale s’est officiellement dévoilée à la presse, ce lundi matin, après l’avoir fait sur les réseaux sociaux et les affiches au cours du week-end.

"Je brigue un nouveau mandat pour continuer le travail engagé, pour continuer à construire dans nos différents domaines de compétences, pour faire encore évoluer la mairie et défendre avant tout l’institution communale avec ses prérogatives et ses services qui facilitent le quotidien des Monégasques et des résidents", assène Georges Marsan, comme profession de foi d’un programme qui doit être adressé aux nationaux cette semaine, par courrier.

La nouvelle équipe a été dévoilée hier dans les salons du Monte-Carlo Bay. Photo Cyril Dodergny.

Quatre nouvelles têtes

Un programme qui dévoilera les ambitions des quinze camarades d’une liste paritaire, renouvelée à un peu moins d’un tiers. Nicolas Croesi, devenu conseiller national de facto a quitté son siège communal. Françoise Gamerdinger, Mélanie Flachaire et Claude Bollati n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Pour compléter son équipe, Georges Marsan a choisi "des femmes et des hommes qui partagent nos valeurs avec des compétences professionnelles bien spécifiques pour que chaque candidat apporte à notre liste toute son énergie et toute son expertise".

En parlant d’expertise, trois des quatre nouveaux colistiers sont d’anciens collaborateurs de la commune. La juriste Nada Lorenzi, a débuté sa carrière professionnelle en 2003 en mairie. Elle est aujourd’hui, chargée de mission au gouvernement. Jean-Luc Puyo, lui, fut chef des services techniques communaux pendant cinq ans. « Je connais bien la mairie et j’entends compléter le savoir-faire des équipes », souligne celui qui est passé au gouvernement pour devenir directeur de l’Aménagement urbain depuis une décennie.

Autre nouvelle recrue, Nathalie Vaccarezza, a passé dix ans à la tête des Actions sociales de la mairie et entend aujourd’hui retraitée "s’engager auprès d’une équipe que j’ai la chance de bien connaître". Enfin, Georges Gambarini, le benjamin de la liste, complète le casting. « La mairie est l’institution de terrain par excellence, qui anime notre quotidien, protège nos traditions, et fournit actions authentiques et concrètes », glisse celui qui officie à la direction des Services numériques, pour expliquer sa candidature.

L’enjeu de la participation

Comme en 2019, la liste L’Évolution communale n’aura pas d’opposant. Elle est seule à se présenter dans cette élection qui a réputation de ne pas passionner les foules. D’autant plus en ce début d’année 2023, où elle intervient six semaines après les élections nationales.

L’équipe est consciente de ce handicap. "L’enjeu de ce scrutin sera encore la participation", acquiesce Georges Marsan, qui espère que le vote par procuration désormais étendu pourra doper l’élan démocratique. Il faut au minimum un taux de participation de 25% pour valider l’élection. Il y a 4 ans, le taux était de 47%. "Nous avons besoin de tout le monde. Je le dis avec gravité, je sais que nous avons beaucoup d’efforts à faire lorsqu’on observe les taux de participation aux élections. J’ai été tête de liste la première fois en 2003 et depuis cette période nous avons perdu 20 points de participation, ce qui est énorme. Il est de notre responsabilité à tous de sensibiliser chaque électeur, il en va de la vie démocratique et notre pays et de la force de notre institution".

L’une des solutions avancées pour cette campagne express est de miser sur les réseaux sociaux pour entretenir une proximité avec les électeurs. La liste compte en user avant leur soirée de réunion publique, le 15 mars à l’auditorium Rainier-III "avec un cocktail dînatoire de spécialités locales" promet le maire, comme pour miser, là aussi, sur la proximité qu’un plateau de barbagiuans peut créer.

La proximité au cœur du programme Installer des crèches près des immeubles domaniaux, animer les quartiers, développer les relations intergénérationnelles, accompagner la population dans la transition numérique… forcément les grandes lignes du programme de L’Évolution communale parlent au quotidien de chacun. Parmi la somme de propositions, pêle-mêle: la création d’un service de rondes de nuit pour les personnes dépendantes, des marchés itinérants dans les quartiers, un village d’été sur le port en lien avec les anciens fiefs Grimaldi, la réalisation d’un bilan carbone de la mairie, un parking supplémentaire à la Condamine sous la place d’Armes, un nouvel auditorium pour l’Académie de musique, une salle de sports à la piscine St-Charles… Valoriser le patrimoine immobilier À l’été, la nouvelle équipe communale inaugurera aussi l’Espace Lamartine, un lieu polyvalent, convivial, imaginé au cours de ce mandat pour y loger une somme d’activités. Sept millions d’euros ont été injectés dans le projet. Une somme obtenue après la vente d’un immeuble sur le quai Kennedy dont la mairie était copropriétaire. C’est vers cette valorisation des biens immobiliers communaux que Georges Marsan entend aussi trouver davantage d’autonomie financière pour son institution. "Sur ce projet du quai Kennedy, nous avons récupéré des mètres carrés dans ce nouvel immeuble qui seront loués à la future boutique Lacoste. Puis une soulte qui nous a permis de financer le projet de la villa Lamartine." Aujourd’hui, des terrains sur l’îlot Charles-III qui appartiennent à la commune pourraient servir de nouveau deal. "En valorisant notre patrimoine immobilier, nous obtiendrons une autonomie financière plus importante pour financer des projets comme celui du marché de la Condamine. Si nous avons réussi à rendre l’espace convivial, il faut le faire évoluer. Et nous pourrons faire un projet avec notre argent, sans rien demander à personne". D’ici deux ans, l’équipe communale doit récupérer deux équipements attendus qu’elle entend placer en pole position de sa politique culturelle à l’îlot Pasteur : la nouvelle médiathèque et le nouvel Espace Léo-Ferré qui sera une salle modulable de 1.200 places assises ou 1.900 places debout. Le Jardin exotique toujours en travaux C’est à cet horizon 2025 que pourrait rouvrir le Jardin exotique, toujours fermé et en travaux pour d’une part sécuriser le site et d’autre part imaginer un nouveau parcours de visite, plus ludique. Si le projet a longtemps stagné, il semble mieux engagé désormais, dixit Georges Marsan. "Le ministre d’État a entendu nos besoins et les travaux ont été inscrits sur le budget de l’État à hauteur de quinze millions d’euros en plus de ce qui a été déjà injecté. Aujourd’hui, les travaux de sécurisation qui sont nombreux se poursuivent et nous travaillons à ce projet muséal pour faire évoluer ce lieu le jour où il rouvrira".